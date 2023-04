Måltørken bekymrer Grorud etter tap i generalprøven

I tredje treningskamp på rad måtte Grorud gå målløse av banen. Nå er det bare finpuss som gjenstår før serieåpningen mot Aalesunds rekrutter tirsdag 11. april.

– Ja, det plager oss, er Grorud-trener Jonas Rygg kontante svar til egen twitterkonto på spørsmål om måltørken bekymrer.

Tremålstapet på Melløs i sola palmesøndag var ikke den beste reklamen før poengene nå skal telles.

Tre dødballer avgjorde

Disse lagene har byttet plass i ligasystemet siden i fjor. Moss gjør comeback i den OBOS-ligaen Grorud rykket ned fra.

Etter 2–5 for FC Honka i Marbella har laget tapt 0–1 for Alta og 0–1 for Ull/Kisa før søndagens kamp i Moss.

Der fikk vi se et Grorud-lag som prøvde å få til sitt eget spill og som også holdt motstanderen brukbart unna.

Alle de tre baklengsmålene kom etter dødballer og det irriterte Jonas Rygg noe. De to første på cornere, den siste rett før slutt på et flott frispark.

Keeper nådde ikke fram

Hjemmelagets Marius Andresen satte den første etter 22 minutter. Forløpet til corneren var en god redning av Vegard Storsve etter en skudd som kom etter et balltap på Groruds midtbane.

Kristian Strande headet overlegget fra corneren i stanga før Marius Andresen var kjappest på returen.

Grorud tapte altså to dueller på rad i feltet.

En ny corner ble fellende etter en snau time da omtalte Kristian Strande headet ballen rett i mål. Grorud-keeper Vegard Storsve kom ut og prøvde å nå ballen, men fikk en smell og ble liggende noen minutter. Scoringen ble godkjent.

Skaper ikke press

I kampens nest siste minutt fikk Moss frispark på 17 meter og danske Lorent Callaku satte ballen rett opp i vinkelen bak en utmanøvrert keeper.

Grorud har store utskiftninger både i forsvar og midtbane, men i angrepet startet rutinert Didrik Sereba og Nikolai Hristov. De har styrke i duellene, men fikk ikke satt nok press på Mosseforsvaret.

Grorud skal finpusse detaljene hjemme på Grorud i påsken. At laget ikke har vunnet siden 24. februar (1-0 over Kjelsås) bekymrer ikke, ifølge de innvidde.

Men laget slipper i hvert fall noe klart favorittstempel i avdelingen slik situasjonen er nå, selv om ambisjonen er å komme seg opp til nest øverste nivå igjen.

PS. Grorud har signert keeperen Jørgen Sveinhaug på lån fra Lillestrøm ut sesongen.

FAKTA

Treningskamp menn søndag:

Moss – Grorud 3–0 (1–0)

Melløs stadion: Ca. 300 tilskuere.

Mål: 1–0 Marius Andresen (22), 2–0 Kristian Strande (56), 3–0 Lorent Callaku (89)

Groruds lag: Vegard Storsve – Fredrik Carson Pedersen, Mats Andersen (Theo Agelin fra 70), Williem Bjeglerud, Casper Myhren Fjeld – Saadiq Elmi, Theodor Kramarics (Edumund Owusu fra 75), Simen Beck (Hassan Yusuf fra 85), Magnus Lundal (Tollef Kvello Etholm fra 70) – Didrik Sereba, Nikolai Hristov (Elias Nahiry fra 77)

