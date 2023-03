Grorud fikk bank av finske Honka

Nikolai Hristov brukte kun 36 sekunder på å sende Grorud i føringen mellom palmene på den solfylte Santa Maria Polo-banen på Sotogrande Football Center i tirsdagens treningskamp i Spania. Men Edmund Arko-Mensah ble få minutter etter spilt alene på blank kasse og brakte balanse i regnskapet for FC Honka.

Etter 23 minutter hadde finnene snudd matchen, da de utnyttet en tabbe av Grorud-keeper Vegard Storsve. Burvokterens utspill gikk rett i Lauri Laine, som spilte gjennom Agon Sadiku. Han gjorde ingen feil alene mot Storsve, og dermed 2-1.

Men Groruds Nikolai Hristov var ikke fornøyd med bare én scoring. Etter en halvtimes spill ble han spilt gjennom fra høyre, og Hristov plasserte ballen forbi Roope Paunio i Honka-buret. Dermed var lagene like langt.

To baklengs på ett minutt

Groruds tomålsscorer fikk seg en smell i hodet kort tid etter og måtte ta telling, men kom seg etter hvert på beina igjen for egen hjelp.

Like før pause fikk Grorud igjen en nesestyver. Dario Naamo spilte gjennom en toneangivende Lauri Laine. Sistnevnte plasserte ballen fint ned i venstre hjørne, og det finske laget gikk dermed i garderoben med 3-2-ledelse.

Etter hvilen kom det to marerittminutter for Jonas Ryggs Grorud-mannskap. Først spilte Jerry Voutilainen vakkert gjennom Florian Krebs, og mot en Storsve på halvdistanse nikket Krebs ballen i bue over Grorud-keeperen og ned i venstre hjørne til 4-2.

Kun minuttet etter sto det 5-2. Finnene utnyttet et stygt ballmist midt på Groruds egen halvdel, ballen ble sendt ut til Jonathan Muzinga på venstre og han slo inn til Otso Koskinen. Sistnevnte kjempet inn 5-2 i duell med Storsve på kloss hold.

Nesten for Sereba

2. omgang ble etter hvert preget av en rekke bytter fra begge lag, og de helt store sjansene uteble etter Honkas 5-2-scoring.

Didrik Sereba klarte nesten å redusere til 3-5 fra distanse for Grorud, men skuddet hans ute til høyre curlet like til side for venstre stolpe.

Nærmere kom ikke Grorud, og matchen ebbet ut i tremålsseier for FC Honka.

Kampfakta

Treningskamp fotball menn

Grorud – FC Honka 2-5 (2-3)

Santa Maria Polo-banen, Sotogrande Football Center

Mål: 1-0 Nikolai Hristov (1), 1-1 Edmund Arko-Mensah (5), 1-2 Agon Sadiku (26), 2-2 Hristov (32), 2-3 Lauri Laine (45), 2-4 Florian Krebs (65), 2-5 Otso Koskinen (66)

Groruds startellever: Vegard Storsve, Sebastian S. Henriksen, Fredrik Carson Pedersen, William Bjeglerud, Madhusan Sandrakumar, Peder Meen Johansen, Magnus Lundal, Tollef Kvello Etholm, Saadiq Elmi, Didrik Sereba, Nikolai Hristov

