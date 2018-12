– Skibroen knytter sammen to viktige løyper like inntil t-bane og parkeringsplass på Skullerud – slik at det blir en sammenhengende runde for skiturer, trening og konkurranser i skianlegget, sier byråd for idrett, kultur og frivillighet, Rina Mariann hansen (Ap) til Dagsavisen.

Skibroen ble åpnet mandag, til glede for Østmarkas mange skiløpere.

16 millioner kroner

Prosjektet er gjort i samarbeid mellom Oslo kommune Bymiljøetaten, Skiforeningen og Rustad IL. Totalt har det kostet 16 millioner kroner å få broen klar.

– Tidligere har man vært nødt til å gå gjennom stadion tre ganger per runde – med denne skibroen blir det bare en gang per runde. Skibroen og de nye løypene på begge sider sørger også for mer varierte, morsomme og helhetlige skiløyper på Skullerud. Når skibroen nå står ferdig blir ski- og akeaktiviteter for barn på stadion ikke lenger forstyrret av mosjonister og andre som går skitur i anlegget, sier Rina Mariann Hansen.

Nytt areanhus

– Broen er tredje del av prosjektet på Skullerud. Dette var et av prosjektene som ikke v ar verdige prosjektert eller finansiert da jeg tok over, sier byråden.

Neste og siste del er byggingen av nytt arenahus.

– Dette er på budsjettet for neste år, og ble vedtatt av bystyret i forrige uke, sier Rina Mariann Hansen.