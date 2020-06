Fagforening ut mot hjemmekontor: – Inngripende tiltak i folks hjem

– Dette spiller direkte inn i arbeidsforholdet til de ansatte Oslo kommune. Det aller beste er at man følger de vanlige spillereglene og lar det være opp til partene å forhandle om, for eksempel i forbindelse med et lønnsoppgjør.

Det sier Roger Kristensen og Maylén Mago Pedersen, leder og nestleder i Fagforbundet forvaltning og service til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Her planlegges bekk til 100 millioner – men naboene vil ikke ha den (+)

Høyre vil ha hjemmekontor

Fagforeningen organiserer kontoransatte i Oslo kommune, og er en del av Fagforbundet.

Til VG tidligere i sommer foreslo Oslo Høyres bystyrerepresentant Nicolai Øyen Langfeldt at hjemmekontor burde innføres som en fast ordning i Oslo kommune der en viss andel av kommunens ansatte har faste hjemmekontordager hver uke.

Begrunnelsen er blant annet at det vil gi større fleksibilitet og mindre belastning på kollektivtransporten.

– Hvis vi kan spare både skattekroner og bompenger på at flere kan bruke veien på andre deler av døgnet enn i dag, så har vi løst mye av problemet, sa Langfeldt.

LES OGSÅ: Raymond Johansen frykter drosjekollaps i Oslo

Nå advarer fagforeningen mot en slik ordning. De mener det kan ha en rekke negative konsekvenser å innføre en fast ordning med hjemmekontor. De peker blant annet på at det kan gå utover det psykososiale på arbeidsplassen, at tilrettelegging på arbeidsplassen blir svært vanskelig, og at det kan bli dyrt.

Roger Kristensen. Foto: Privat

– Forslaget er ikke nødvendigvis et spareforslag. Virksomhetene i Oslo kommune må fortsatt ha kontorlokaler store nok til at alle ansatte kan være på jobb samtidig. Og hvis folk både skal jobbe hjemme og på kontoret må man fort ha dobbelt sett med datautstyr, sier Kristensen.

Tilrettelegging

Mange ansatte i kommunen har krav på tilrettelegging på arbeidsplassen, for eksempel gjennom Nav-vedtak.

– For de som har krav på tilrettelegging må man ha en stol hjemme og en på kontoret. Da begynner du å snakke om inngripende tiltak i folks hjem. En ting er for dem som har en stor leilighet eller enebolig, men for de som bor aleine på en ettroms eller toroms, da må man tilrettelegge for kontorplass i stua til folk. Det er ikke så sikkert at arbeidstakerne ønsker det, sier fagforeningslederne.

LES OGSÅ: Oslo og Viken enige om finansiering av Fornebubanen

Selv om den midlertidige ordningen med hjemmekontor i kommunen har gått bra, er det noe helt annet dersom ordningen gjøres permanent, sier de.

– Jeg er veldig imponert over hvordan de ansatte har tilpasset seg og vært løsningsorienterte i en hver dag på hjemmekontor, men det har noe å gjøre med at situasjonen er spesiell og en midlertidig ordning. Det å innføre en permanent ordning med hjemmekontor er en helt annen sak, sier Pedersen.

Fleksibelt arbeidsliv

Mannen bak forslaget, Nicolai Langfeldt i Høyre, stusser over reaksjonen fra Fagforbundet.

– I stedet for å gå inn i en diskusjon om et mer fleksibelt arbeidsliv med åpent sinn, så setter man seg kontant på bakbeina. La oss heller forsøke å finne gode løsninger sammen, sier Langfeldt.

Nicolai Langfeldt. Foto: John Trygve Tollefsen

LES OGSÅ: Raymond Johansen om politistasjoner i Oslo Øst: – Viktigere med tilstedeværelse enn plassering

Han viser til at byrådet uttalte seg positivt om forslaget da han kom med det for første gang.

– Det er en forutsetning for å innføre mer hjemmekontor at det gjøres gjennom dialog med partene. Jeg tenker at koronatiden har vist oss at hjemmekontor har vært praktisk for mange, bådearbeidstakere- og givere. Jeg tror også mange av Fagforbundets medlemmer vil verdesette en mer fleksibel arbeidsuke, sier Langfeldt.