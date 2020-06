– Nå mangler det bare at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skriver under på sin del av avtalen, som innebærer at regjeringen følger opp sitt tidligere løfte om å finansiere 50 prosent av banen, sier samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) til VG.

Videre blir det bevilgninger til E16 Sandvika-Wøyen for ferdigstillelse av prosjektet i 2021, og til planlegging av riksvei 4 Kjul – Rotnes.

Samlet plan for trikk i Oslo får midler til fullføring og innkjøp av nye trikker, og det blir penger til oppgradering og vedlikehold av T-banenettet, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Spørsmålet om finansiering av Fornebubanen i Oslo og Bærum har vært betent i flere måneder.

Regjeringen kobler statens andel av prosjektet til godkjennelse av ny E18 gjennom Bærum kommune, et prosjekt byrådet i Oslo er motstander av.

– Dette er en stor dag for miljø og klima. Flertallet i Viken og Oslo står samlet om å øke kollektiv- og sykkelsatsingen, få ned biltrafikken og luftforurensningen. Nå vil 99 prosent av Oslo bompengeinntekter gå til kollektiv, sykkel og gange. Dette vil gjør at Oslo vil bli en enda bedre sykkelby, vi setter i gang med Fornebubanen, og fem minutters avganger på alle T-banelinjer i Oslo er innenfor rekkevidde, kommenterer samferdselsbyråd Arild Hemstad (MDG) i en pressemelding.

– De borgerlige partiene har lovet utbygging av Fornebubanen siden 2013, men vi venter fortsatt på at regjeringen skal innfri hva de har lovet. Min oppfordring til samferdselssministeren er å signere avtalen som muliggjør Fornebubanen og bli med å ta første spadetak senere i år, sier Raymond Johansen i en pressemelding.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel melder at avtalen om Fornebubanen for Oslos del innebærer midler til:

* 100 kilometer nye sykkelveier innen 2025.

* Økt frekvens på en rekke buss- og T-banelinjer.

* Ny stasjon på Majorstuen.

* Fem minutters avganger på alle Oslos T-banelinjer

* Fortsatt utrulling av nye trikker i Oslo.