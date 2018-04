Oslo

Av Lene Sørøy Neverdal og David Stenerud

Onsdag arrangerte Aksjon Strømsveien en demonstrasjon mot den farlige trafikken i Vålerengas hovedfartsåre, som også er skolevei for elever fra både Vålerenga skole og Jordal ungdomsskole. Rundt 250 var påmeldt. Et hundretall hadde tatt turen.

Over en buss i minuttet

Initiativtakere er blant andre Camilla Rønes og Kim Leinan. De er foreldrene til fireåringen Viktor, som Dagsavisen skrev om i onsdag. Viktor ble påkjørt ved Ingeborgs gate i Strømsveien, midt i fotgjengerfeltet.

Det var en helt vanlig ettermiddag på Vålerenga. Kim Leinan, sjuåringen Ulrik og fire år gamle Viktor skulle bare krysse Strømsveien. Så går Viktor ut i fotgjengerfeltet. Pappa Kim rekker å tenke at den bilen der kommer ikke til å stoppe. Han brøler. Så ser han Viktor smelle hodet i panseret, før gutten blir slengt fire-fem meter framover, og rett i asfalten. Viktor slapp unna med noen kuler i panna, og en hjernerystelse. Det kunne gått så mye verre.

Det går opptil 70–80 busser i timen gjennom Strømsveien på Vålerenga. Både de røde bybussene og de grønne Oslo-Akershus-bussene. Pluss flybusser og busser som ikke er i trafikk. Her det er bilister, både de som bor her og de som sniker i bommen på Galgeberg (i september aksjonerte Vålerenga-beboere for at det skulle bli ulovlig å bomsnike, men det har det ikke blitt). Budbiler og syklister. Strømsveien er for trafikkfarlig til at det kan settes ut skolepatrulje.

Så farlig situasjon

En annen av initiativtakerne, Charlotte Grønvold Hansen, var spesielt fornøyd med at Aktivitetsskolen (AKS) ved Vålerenga skole ble med. Og at representanter fra Ruter var til stede. De fikk nemlig være vitne til en trafikkfarlig situasjonen med en buss og en forbikjøring rett før demonstrasjonen startet klokken 15.30.

– Vi ønsker å samarbeide, og jobbe for at våre sjåfører skal overholde fartsgrensen, sa kommunikasjonsrådgiver Cathrine Myhren i Ruter.

Aksjon Strømsveien ønsker en trafikksikker vei for alle barn og mennesker som ferdes på Vålerenga. Både strakstiltak som fartsdumper, og en helhetlig plan.

Viktor Leinan-Rønes (4), mamma Camilla Rønes og lillebror Viljar. Foto: Lene Sørøy Neverdal

Sliten Viktor

– Det er for dumt at et menneske skal dø før det skjer noe her, uttalte Kim Leinan i onsdagens Dagsavisen. Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) skrev tirsdag til Dagsavisen at det snarlig vil bli iverksatt tiltak i Strømsveien.

– Det var forferdelig å høre om ulykken som skjedde i Strømsveien. Ingenting er viktigere enn trafikksikkerheten til barna våre.

«Hovedpersonen» Viktor (4) var godt fornøyd med aksjonen onsdag. En sliten gutt bekreftet i alle fall det med et nikk overfor Dagsavisens utsendte.