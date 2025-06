Christine Aspelund har hogget Norges første stortingsrepresentant, Anna Rogstad, i stein. Nå skal en kvinne for første gang stå utenfor Stortinget, som skulptur. Foto: Niklas Hart

Hei Christine og gratulerer med ferdig utført oppdrag, med Norges første kvinnelige skulptur utenfor Stortinget!

– Takk! Det var virkelig et flott oppdrag. Jeg blir veldig ydmyk overfor denne damen og hennes livsverk. Hun er en søyle i norsk historie og hennes livsverk utgjør mye av grunnfjellet vi står på i arbeidet for å gjøre samfunnet mer likestilt og rettferdig for alle.

– Hun kom inn på Stortinget i 1911, altså før vi fikk stemmerett for kvinner i 1913 og gjorde et heftig arbeid. Hun var aktiv på flere områder, men hovedengasjementet var som lærer på skoler som Sagene og Grünerløkka, med barn fra hjem der ikke alle hadde velfylte bokhyller.