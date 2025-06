– Det jeg vil ha er fullstendig forbud for elsparkesykler på de mest trafikkerte fortauene i Oslo, sier Harald Wittusen til Dagsavisen.

87-åringen er fra Oslo og bor på Frogner. Som pensjonist holder han seg aktiv og tar beina fatt til de aller fleste gjøremålene i byen.

– Jeg har to kreftformer og har fått beskjed av legene mine om å gå mest mulig. Jeg går mellom fem kilometer og en mil nedover her, forteller han og ser mot Valkyriegaten og videre mot Bogstadveien.

– Da møter jeg veldig ofte på elsparkesykler.

Stor økning i ulykker

Wittusen sier han stadig er vitne til nestenulykker og råkjøring på fortauet – spesielt på denne populære strekningen.

– Det er eldre mennesker, folk med rullestol og gåstol, blinde og svaksynte som går på dette fortauet i Bogstadveien. Det er altså så mange situasjoner som har vært nære på å gå veldig galt.

87-åringen Harald Wittusen er en aktiv pensjonist som i all hovedsak går til gjøremålene sine i Oslo. Foto: Jonas Bucher

Og denne våren har det gått galt i Oslo. En oversikt fra Oslo skadelegevakt, som Dagsavisen har fått tilsendt, viser en økning på nesten tregangeren i elsparkesykkelskader sammenlignet med fjoråret.

Fra januar til april 2024 ble 71 skader behandlet, mens i samme periode i år har antallet økt til 211, opplyser skadelegevakten ved Oslo universitetssykehus.

Det er den klart verste vårperioden siden 2021, hvor det på høsten ble innført tiltak fra kommunen for å redusere antall skader.

I april ble 8000 flere elsparkesykler tilgjengelig i hovedstaden etter at selskapene Bolt, Ryde og Voi doblet antallet.

«Hold kjeft, din gamle faen»



Wittusen forteller at han forsøker å si ifra når han blir oppmerksom på farlige situasjoner.

– På grunn av den strenge oppdragelsen vi fikk under krigen og like etter krigen, så er jeg vant til at man lystrer hva voksne folk sier. Derfor prøver jeg å si ifra når jeg ser ungdom som bruker elsparkesykler som et leketøy.

– Jeg kjenner flere mennesker som har måttet på både legevakt og sykehus på grunn av dette.



Men når han forsøker å si ifra, har han tidvis blitt møtt med ufine bemerkninger, forteller 87-åringen.

– De har sagt helt forferdelige ting. Jeg har prøvd å si ifra om at det ikke er lov å stå to på én sparkesykkel, og så videre.

– Da sier de til meg «hold kjeft, din gamle faen» og «dette har ikke du noe med å gjøre». Jo, det har jeg, svarer jeg. Fordi jeg kan bli råket av en av dere en dag, og jeg har ikke noe lyst til å ende livet mitt på et sykehus.

– De har slalåmkonkurranser



Det er tillatt å kjøre på fortau og gangvei når man ikke er til hinder eller fare for gående, heter det på Statens vegvesens nettsider.

Dersom det er mye folk på fortauet skal man gå av sparkesykkelen og trille den, heter det videre. Og om man skal kjøre forbi noen, må farten tilpasses og man må holde god avstand.



– Jeg prøver å hjelpe folk til å forstå at vi må følge noenlunde regler som er satt her i byen. Når jeg da får kjeft tilbake hver gang, i den mest fryktelige klassen, så blir jeg så opprørt at jeg har lyst til å få utrettet noe før jeg går i pennalet, fortsetter Wittusen.



– Hva slags folk kommer med disse kommentarene?

– Det er faktisk godt voksne også, men spesielt unge mellom 12 og 16–17 år. De har slalåmkonkurranser og sier de driver med dette fordi det er billig og gøy.

– Da er det for sent



Wittusen understreker at han ikke ønsker totalforbud mot elsparkesykler generelt, men vil ha dem vekk fra fortauene i hovedstaden.

– La dem fortsette ute i gatene. Det er et greit fremkomstmiddel for dem som bruker det fornuftig, men det er veldig mange som bruker det til lek. Det kan gå utover mennesker. Plutselig en dag ligger man der, og da er det for sent.

Elsparkesykler har vært i søkelyset etter flere medieomtalte hendelser denne våren og de siste ukene.



For drøyt to uker siden ble to ungdommer filmet på elsparkesykkel i Bekkestutunnelen i Bærum. De holdt følge med en bil som nesten kjørte i 60 kilometer i timen. Fartsgrensen for elsparkesykler er 20 km/t.

Forrige uke stoppet Ruter utleie av elsparkesykler etter at en 12-åring havnet på sykehus som følge av en ulykke på Sandaker på det omdiskuterte fremkomstmiddelet.

I Bergen havnet professor Frode Thuen på akutten på Haukeland sykehus etter å ha kollidert med en elsparkesyklist på Kristi himmelfartsdag.

– Jeg kom syklende da det kom en jente kjørende i høy fart på el-løperhjul ut fra en gangsti. Hun kjørte rett i meg, sier Frode Thuen til Bergensavisen.