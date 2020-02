Byrådet angriper OBOS: – Jeg blir provosert og skuffet

– Jeg blir kraftig provosert og er for å være helt ærlig ganske skuffet over at OBOS-direktøren nå har blitt motorveiforkjemper, sier Oslos byråd for miljø og samfersel, Arild Hermstad, som vikarierer for Lan Marie Berg.

I en pressemelding forrige uke gikk OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj ut mot ønsket fra politikerne i Oslo og Viken om å skrote den planlagte utbyggingen av E18 vestover. «Uten ny E18 stopper utbyggingen av nasjonalt viktig by- og næringsutvikling på Fornebu», advarte han.

Det får Hermstad til å reagere.

– OBOS har gjennom mange år stått på innbyggernes lag for å skape gode, fremtidsrettede boligmiljøer, og har forsøkt å fremstille seg som grønne. Nå er de nesten ikke til å kjenne igjen, og fremstår OBOS mer som en grå, gammeldags dinosaur, sier Hermstad.

Fornebubanen og E18

Byrådet i Oslo har lenge vært imot utbyggingen av E18. Etter valget ble det klart at flertallet i det nye storfylket Viken mener det samme. E18 skal opp i Stortinget i løpet av våren, og utfallet av saken er nå uvisst etter at Frp gikk ut av regjering.

Hovedpoenget til OBOS er at den storstilte utbyggingen av både boliger og næringsvirksomhet på Fornebu står i fare hvis det ikke blir lett å komme seg inn og ut fra Oslo. De frykter også at Fornebubanen står i fare dersom E18 skulle bli skrotet.

Det mener Hermstad er feil.

– Byrådet er klare til å stikke spaden i jorda på Fornebubanen senere i år. Det eneste som nå gjenstår, er at Høyre-regjeringen bekrefter at de skal være med å dekke sin del av finansieringen. Det håper vi samferdselsministeren kan bekrefte så snart som mulig, sier Hermstad, og legger til:

– E18-utbyggingen som Siraj nå anbefaler, innebærer at kapasiteten på E18 øker fra to til tre felt på motorveien inn mot Oslo. Det kommer til å pumpe flere biler inn i byen, noe som vil bidra til mer støy, luftforurensning og mer trafikk rundt skoler og i boligområder. Det kommer også til å gjøre de nye boligområdene på Fornebu mye mer bilbasert. Er dette den type byutvikling OBOS ønsker seg?

Storstilt utbygging

– Det var voldsomt sterke ord fra Hermstad. Vi har gitt uttrykk for noe vi har ment i lang tid. OBOS som byutvikler hadde ikke gjort jobben vår hvis vi ikke hadde tatt tak i dette. Hvis ikke vi kan fortelle hva konsekvensene av vedtatt politikk blir er det ingen som kan gjøre det, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Poenget hans er at den planlagte gigantutbyggingen på Fornebu med 5-6000 nye boliger i tillegg til næringsvirksomhet ikke kan hvile på Fornebubanen alene, som kun går til og fra Oslo. Fornebu trenger samferdselsløsninger som går til hele regionen.

– MDG har gått til valg på den politikken de mener er best for Oslo, mens vi peker på behovene for resten av regionen. Det er ikke vi, men politikerne i Oslo som river opp i en enighet som har vært bredt politisk forankret. Jeg ønsker ikke å gå i en polemikk med MDG, de har sin politiske agenda, men vår jobb som byutviklere er å peke på flere interesser enn bare at Oslo ønsker mindre biltrafikk, sier Siraj.

Han påpeker at også Fornebubanen står i spill dersom E18 skulle bli skrotet. En viktig forutsetning for å få bygd banen er grunneierbidrag på 2,4 milliarder. De pengene forsvinner hvis utbyggingsplanene på Fornebu legges på is.

– Vår jobb er ikke å tilpasse oss politiske ønsker i ethvert tilfelle. Vi er til for medlemmene i OBOS, og nå står 5-6000 nye OBOS-boliger i spill på Fornebu, i tillegg til flere tusen boliger og arbeidsplasser som skal skapes av andre aktører på Fornebu og andre steder i regionen, sier Siraj.