Byråden advarer mot at helsepersonell blir omprioritert: – Jeg er ekstremt bekymret

– Jeg er ekstremt bekymret for en situasjon der helsepersonell som jobber med barn i kommunen blir omprioritert til å jobbe med å økte testkapasiteten.

Det sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Lørdag ble det kjent gjennom NRK at Sykepleierforbundet har sendt et brev til Oslo kommune der de advarer mot nettopp dette: At helsepersonell som for eksempel helsesykepleiere ved skoler eller helsestasjoner blir satt til å bemanne koronatelefonen eller drive med kommunens testtilbud. Det vil ramme barn og unge hardt, advarer forbundet.

Skal skjermes

Helseminister Bent Høie (H) har presisert at kommunene ikke skal omprioritere personell fra skolehelsetjenesten eller helsestasjonene. Men Inga Marte Thorkildsen frykter at det blir vanskelig å la være.

– Jeg frykter at det blir vanskelig for Oslo kommune å oppfylle kravene til testkapasitet uten å benytte seg av personale fra skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Dette må vi jobbe hardt for å unngå, sier hun.

– Vi har ønsket å benytte oss av personell fra sykehusene, men der har helseministeren sagt nei. Dette er et område som jeg er spesielt opptatt av å følge opp. Vi fikk hard kritikk i rapporten fra Barneombudet før sommeren fordi personell som skulle fulgt opp sårbare barn var omprioritert. Det er en kritikk jeg tar på stort alvor, sier Thorkildsen.

Ta kontakt med helseforetak

I føringene fra helseministeren heter det at kommunene skal skjerme ansatte i skolehelsetjenesten og helsestasjonene, og heller ta i bruk andre medarbeidere. Dagsavisen har spurt Helsedepartementet hva som menes med andre medarbeidere, og fått til svar at:

«Det kan anmodes om støtte fra Sivilforsvaret til logistikk rundt prøvetakingen, og kommunene kan søke etter tilgjengelig helsepersonell som har registret seg i portalen www.nasjonalthelsepersonell.no. Kommunene kan også inngå avtaler med private leverandører for å øke testkapasiteten.»

Departementet forventer at kommunene følger beskjeden om skjerming av ansatte, men dersom de ikke får nok personell så kan de:

«...ta kontakt med nærmeste helseforetak for å etablert et samarbeid rundt prøvetakingen. Det er ønskelig å skjerme sykehusene i størst mulig grad når det gjelder prøvetaking, både med tanke på kapasitet og ikke minst risiko for å spre smitte inn i sykehus med påfølgende smitteutvikling. Det foregår også testing av pasienter på sykehus. Alle pasienter som innlegges med akutt luftveisinfeksjon, skal testes for koronaviruset. Dette gjelder også for allerede innlagte pasienter som utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon,» skriver departementet i en e-post.

Jobber med digitale løsninger

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap), skriver i en e-post til Dagsavisen at de aller fleste helsesykepleierne er tilbake i ordinært arbeid.

– Vi jobber med å utvikle digitale løsninger som skal kvalitetssikre oppfølgingen nettopp for å minske avhengigheten av personell med tung fagkompetanse på smittesporing i bydelene. Bydelene prioriterer personalet etter særskilte behov, og det kan være noen som fortsatt jobber med koronahåndtering. Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester har understreket viktigheten av å kunne tilbakeføre personell fra skolehelsetjenesten til ordinært arbeid.

Steen forteller at han har vært i kontakt med Sykepleierforbundet som støtter at kommunen lærer opp andre enn sykepleiere og leger til å ta koronatest.

– Det gir oss mer kapasitet og fleksibilitet. Vi utvider også samarbeid med private leverandører av helsetjenester, sier han.

Inga Marte Thorkildsen understreker at hun vil følge med på dette.

– Vi må gjøre alt vi kan for å finne alternative måter å styrke test – og sporingskapasiteten på. Helsesykepleierne er ekstremt viktige for barn, unge og deres familier. Redusert tilbud og dårlig hjelp kan få store og alvorlige konsekvenser, sier hun.

