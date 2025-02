Sykdommen som forsvant

Akvarell av en ung kvinne med diagnosen tertiær syfilis, det vil si ubehandlet syfilis. På 1800-tallet mente medisinerne at radesyken skyldtes syfilis som ikke smittet ved seksuell kontakt, men på grunn av trangboddhet og dårlige kår. Malt av lege og kunstner Leonard Portal Mark. ( Leonard Portal Mark/Welcome Collection )

Radesyken oppsto som en skremmende smittsom sykdom fra begynnelsen av 1700-tallet. Sykdommen liknet på syfilis, spedalskhet og skjørbuk, men ble sett på som noe annet. Symptomene har likhet med noma, en bakteriesykdom som i dag rammer i katastrofeområder med ekstrem fattigdom. Ordet radesyke ble først brukt på 1750-tallet og kom fra det sørvestnorske ordet rata eller rada, og betydde den stygge eller urene sykdommen. Andre navn var saltflod, fillesjuka og den norske sykdommen.

Ansikter som gikk i oppløsning

Radesyken rammet med væskende sår som spiste seg inn til beinet, ansikter som gikk i oppløsning og tenner som løsnet. Mennesker ble blinde og beina knakk i kroppen. Kroppens forråtnelse ga inntrykk av at den syke var en levende død. Presten og folkeminnesamleren Andreas Faye beskrev de syke som «Overmaade spectaculeuse og miserable som Dødens virkelige fanger».

Sykehuset i Fjerdingen tok i årene 1756-1791 imot «veneriske og flodagtige Mennesker». Sykehuset brant i 1791. Trykket viser småhus ved Akerselva og er etter en tegning av O. Krohn. (Rune Aakvik/Oslo Museum )

I 1755 ble det ved kongelig resolusjon bestemt at det skulle etableres et radesykehus i Christiania. Sykehuset ble lagt ved Akerselva i enden av Storgata i forstaden Fokkfjerdingen eller Fjerdingen året etter. Sykehuset skulle pleie «veneriske og flodagtige Personer». 16 senger ga plass til 32 pasienter, to i hver seng. På folkemunne ble sykehuset kalt Salivationshuset, eller spyttehuset. Radesykehusene ble starten på det moderne sykehusvesenet og fram til 1795 ble det etablert radesykehus i mange av landets amt.

Radesygehuset lå fra 1795 på Galgeberg. Fra 1800 var dette autorisert som Akershus amtssykehus. Sykehuset ble lagt ned i 1826 og videreført med Rikshospitalets hudavdeling. Foto fra St. Halvards gate i 1897. (Theodor Kielland-Torkildsen/Oslo Museum )

I 1778 ble det opprettet en radesykekommisjon i København som skulle «undersøge Rade-Sygdommens Beskaffenhed». Kommisjonen var usikre om hva radesyken skyldtes, men mente det var en tilstand «hvorunder også Spedalskheden og den veneriske Sygdom begribes». Tiltakene de foreslo var rapportering om syke og fortsatt behandling på sykehus.

Frederik Holst tok eksamen artium ved Katedralskolen i Christiania i 1810 og medisinsk embetseksamen i København i 1815. I 1817 tok han doktorgraden med en avhandling om radesyken. Han påviste en klar sammenheng mellom sykdommen og dårlige levekår. I 1818 ble han stadsfysikus i Christiania. Maleri av Wilhelm Peters. (Wilhelm Peters/Universitetsbiblioteket i Oslo)

Sykehuset i Fjerdingen brant i 1791. I 1793 ga overhoffrettsprokurator Christian Hjort en toetasjes bindingsverksgård på Galgeberg, ved dagens St. Halvardsgate, i gave til det offentlige. I 1794 ble radesykehuset gjenåpnet her. Her var det 80 senger fordelt på fire sykestuer i hver etasje. I 1800 ble sykehuset autorisert som sykehus for hele Akershus amt. I 1801 lå 119 pasienter her.

I 1822 var hele seksten av Norges tretti sykehus for «venerisk Syge, Radesyge og andre ondartede Hudsygdomme». 31. desember 1826 ble amtssykehuset på Galgeberg lagt ned. Bygget var i dårlig stand til tross for at bygget var reparert i 1800. Etter det ble venerisk syke og radesyke lagt inn på Rikshospitalets hudavdeling, kalt Filialen eller Fila.

Koke gran- og furuskudd

Medisinerne var ikke enige om hva radesyken skyldtes, eller om det var én enkeltsykdom. Legen ved sykehuset i Fjerdingen uttalte til Radesykekommisjonen i 1778 at han ikke hadde sett noen radesyke pasienter i sine 25 år som sykehuslege her. Flere mente sykdommen skyldtes skjørbuk, altså alvorlig C-vitaminmangel. Kuren for de fattige som ikke hadde råd til frukt og grønnsaker var da å koke gran- og furuskudd, slik sognepresten i Drangedal foreslo. Senere stadsfysikus i Christiania, Frederik Holst, tok i 1817 doktorgraden med en avhandling om radesyken. Han mente at radesyke og spedalskhet var to «arter af enn Slægt». Utover 1800-tallet mente legene bestemt at radesyken skyldtes syfilis som ikke ble overført gjennom seksuell kontakt, men smittet gjennom hudkontakt i trangbodde og vanskelige kår.

Historiker Ole Georg Moseng mener det ikke er noen grunn til å overdrive hva legene i praksis kunne utrette på sykehusene. Legene ble lønnet etter antall kurerte pasienter, og oppsiktsvekkende mange ble dermed skrevet ut som friske. Det er også mulig at radesyken aldri var én spesifikk epidemisk sykdom, men mange ulike lidelser knyttet til dårlig helse på grunn av fattigdom, feilernæring og svekket immunforsvar. Med strengere diagnosekriterier ved sykehusene forsvant sykdommen helt på 1840-tallet.

