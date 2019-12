Forrige uke skreiv Dagsavisen om foreldreopprøret som er satt igang i bydel Østensjø. Bydelsadministrasjonen har foreslått å legge ned fem små barnehager, og vil i stedet flytte barna til den splitter nye, store barnehagen Skullerudbakken som foreløpig står uåpnet.

Foreldrene protesterte blant annet fordi de vil få lengre reisevei og at barna mister tilknytning til lokalmiljøet. Nå ser det ut til at minst tre av de fem nedleggingstruede barnehagene reddes.

LES OGSÅ: Bygger barnehager, mangler barn

Bevarer barnehager

Torsdag kveld var det møte i oppvekstkomitéen i Østensjø bydelsutvalg. Komitéleder Hanne Eldby (SV) sier politikerne nå vil gjøre om administrasjonens vedtak når budsjettet skal vedtas denne uka. Bydelen har nemlig fått noen ekstra millioner som følge av budsjettforliket mellom byrådspartiene og Rødt.

– Det går mot at vi vil stemme ned de fleste av forslagene om å legge ned barnehager. Men vi fikk først vite hvor mye penger vi har til rådighet torsdag morgen, og administrasjonen har foreslått mange kutt, ikke bare i barnehagene. Nå må vi sette oss ned og bli enige innad i fraksjonene, sier Eldby.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Gamle og slitne

Bydelen er i en knipe. Flere av de små, nedleggingstruede barnehagene er gamle og slitne. Samtidig står splitter nye Skullerudbakken innflyttingsklar. Men det finnes ikke nok barn i bydelen til å fylle alle barnehagene. Som BU-leder Kristin Sandaker har sagt til Dagsavisen tidligere ønsket ikke bydelen seg Skullerudbakken.

– Den realistiske slutten på dette er at i hvert fall Lillejordet barnehage, Nøklevann barnehage og Rustad gård barnehage består. Og det er mest realistisk at vi ikke tar i bruk Skullerudbakken, sier Eldby.

LES OGSÅ: «Ønsker egentlig Oslo kommune engasjerte foreldre?»

Mange frammøtte

Under åpen halvtime i oppvekstkomitéen i bydelen torsdag kveld møtte det mange engasjerte foreldre for å tale sin barnehages sak. Eldby anslår at det kom mellom 50 og 60 personer til møtet.

– Vi forstår godt hva de mente. Det ble holdt mange gode innlegg, sier Eldby.

LES OGSÅ: Vil legge ned fem barneager – foreldre gjør opprør