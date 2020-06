Budsjettenighet i Oslo: Gir millioner til bading, sommerjobber og elsykkel

– Vi er i en annerledes situasjon denne sommeren. Mange har fått avlyst sine ferieplaner. Og mange bor trangt og tett, og trenger ting å gjøre i sommer, sier Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Eivor Evenrud til Dagsavisen.

De siste ukene har byrådspartiene Ap, MDG og SV forhandlet med Rødt om revidert budsjett for hovedstaden. Det reviderte budsjettet som ble lagt fram i mai inneholdt langt større endringer enn vanlig på grunn av koronasituasjonen.

Torsdag formiddag ble partiene enige om det reviderte budsjettet. Hovedgrepet er en sommerpakke for å gjøre Oslo til en triveligere by å bo i i sommer.

– Rødt har krevd en pakke som gjør at folk som skal være hjemme i Oslo i sommer kan oppholde seg flere steder enn bare i sentrum. Så vi ruster for eksempel opp flere badeplasser og tjern. Det er snakk om ting som benker, badebrygger og påfyll av vann. Samtidig fikser vi flere sommerjobber og gratis svømmekurs for barn og unge, sier Evenrud.

Koronabudsjett

Gruppeleder for Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, sier han er glad for at de har kommet til enighet med Rødt, og at Rødt deler forståelsen av at Oslo står midt i et stort alvor som følge av koronasmitten.

– Alle byrådspartiene har satt viktige saker på vent, og tida er ikke inne nå for å gjøre store endringer i budsjettet som er foreslått sier Jacobsen.

FRODE JACOBSEN. FOTO: SIRI ERIKSEN

Blant hovedgrepene i budsjettavtalen finner vi:

15 millioner til oppgradering av badeplasser, brygger, benker og andre ting over hele byen, med fokus på ytre by.

5 millioner til mer sommeråpnet tilbud

3,5 million til flere midlertidige toalett, renhold og avfallsinnhenting på steder mange folk samles

2,5 million til kulturtilbud i sommer

4 millioner til idrett og frivilliget

1,5 million til grati svømmekurs for barn og unge

5 millioner ekstra til flere sommerjobber

5,5 million til elsykkelstøtte (tas fra klimafondet)

4 millioner til AKS + 2,5 million til AKS på Møllergata skole

150.000 til Fair Play Bygg Oslo og omegn

– Vi har fått på plass økte satsinger på mange ting som vil skape mer aktivitet for folk i byen som er rammet av koronasituasjonen. Vi skal gjøre Oslo til en enda mer trivelig by for alle oss som må være her i sommer. Alt i alt vil forslagene beløpe seg til 43 millioner, og dette er forslag vi syntes er gode og som vil avhjelpe situasjonen noe. Men vi må også se på budsjettet på nytt i løpet av høsten for å korrigere for koronakostnadene og utgiftene når vi får mer oversikt, sier Jacobsen.

AKS og sykkel

Fungerende gruppeleder i Oslo SV, Trine Dønhaug, ser et tydelig SV-avtrykk på tiltakene. Hun trekker særlig fram ekstra midler til AKS og at partiene nå redder det store AKS-prosjektet på Møllergata skole, som etter planen skulle avvikles til høsten.

LES OGSÅ: Smitteutbrudd på sykehjem i Oslo – stenger flere avdelinger

– Vi redder AKS-tilbudet på Møllergata, som har vært svært viktig for barna som går der. Vi er også spesielt glade for at det settes av mere penger til flere sommerjobber, sier Dønhaug.

MDGs gruppeleder Sirin Stav trekker også fra sommerjobber til unge og oppgradering av badeplasser som viktige saker for MDG. I budsjettenigheten kommer det også 5,5 million ekstra til elsykkelsatsingen byrådet innførte for flere år siden.

SIRIN STAV. FOTO: MIMSY MØLLER

– Elsykkelstøtten har vært en stor suksess som blant annet har resultert i at Sverige har kopiert vår ordning. Så satsingen har hatt store ringvirkninger. Nå som det er koronatid er det veldig positivt om vi kan flytte flere reisende fra kollektivtrafikken til elsykkel av smittevernhensyn, sier Stav.

Kommunale boliger

I årevis har Rødt stilt tøffe krav i budsjettforhandlinger om lavere husleie i kommunale boliger. Men det har blitt utsatt igjen og igjen fordi byrådet har ventet på en utredning som tar for seg leie og pris på en helhetlig måte. Heller ikke i dette budsjettet kom det fram en løsning.

– Vi kommer til å fortsette å fremme forslag om redusert leie i kommunale boliger, men status er den samme som før. Vi kommer ikke til å få flertall for det. Utredningen er varslet til høsten, og jeg er blitt lovet om at endringer skal kunne tre i kraft fra 1. januar. Så i det ordinære budsjettet til høsten kommer det til å bli en meget stor sak for Rødt, sier Evenrud.