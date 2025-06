Eggum-varsler møter Fellesforbundet i retten i oktober

Etter at hun sto fram og varslet om lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har den tidligere Ikea-kokken Merethe Solberg saksøkt Fellesforbundet for å kreve jobben tilbake. Ole Berg-Rusten / NTB

Det går fram av berammingslistene for Oslo tingrett. Det er satt av to dager til saken i retten.

Den tidligere Ikea-kokken Merethe Solberg ble avsatt som leder av Fellesforbundets avdeling 10 i januar i år, da forbundsstyret satte avdelingen under administrasjon.

I slutten av april sto hun fram i TV 2 for å fortelle om at hun og forbundsleder Jørn Eggum hadde hatt et seksuelt forhold over flere år. Dette hadde ikke Eggum orientert om i forbundsstyret før han selv behandlet sluttavtalen hennes.

Solberg anklaget derfor Eggum for å ha opptrådt uryddig. Eggum trakk seg kort tid senere fra lederkandidaturet i LO, og han har vært sykmeldt siden 2. mai. Den 18. juni trakk han seg også som leder av Fellesforbundet og fra vervet i Arbeiderpartiets sentralstyre.

I et innlegg skrev Eggum at hadde brutt forbundets etiske retningslinjer og at han i ettertid ser at det var en makt-ubalanse mellom han og kvinnene han hadde sendt meldinger til.

Oslo tingrett vil også ha et kort planleggingsmøte i saken den 1. august.

(NTB)