Israelske soldater bekrefter – har fått ordre om å skyte på palestinere i matkø

Hundrevis av mennesker er skutt og drept av israelske soldater i forsøk på å ta seg fram til de fire sentrene for matutdeling som Israel og USA har åpnet på Gazastripen de siste ukene, som her i Khan Younis. AP / NTB

Den israelske avisa Haaretz har intervjuet en rekke soldater og offiserer som bekrefter at slike ordrer er gitt.

– Det er en dødsmark. Der jeg var stasjonert, ble mellom én og fem mennesker drept hver dag. De blir behandlet som en fiendtlig styrke, forteller en soldat til avisen.

– Jeg er ikke kjent med at det har vært ett eneste tilfelle der noen har skutt tilbake mot oss. Det er ingen fiender der, ingen våpen, forteller soldaten.

Maskingevær og granater

– Det fins ingen tiltak for å kontrollere folkemengden, ingen tåregass. Det blir bare skutt med skarpt fra alle tenkelige våpen, tunge maskingevær, granatkastere og bombekastere, forteller soldaten.

– Når senteret åpner, stopper skytingen, og da vet folk at de kan nærme seg. Vår form for kommunikasjon er geværild, sier soldaten.

En offiser forteller samme historie og bekrefter at det brukes tunge våpen mot sivile i matkø.

– Vi skjøt med maskingevær fra stridsvogner og kastet granater. Ved en hendelse ble en gruppe sivile angrepet fordi det var tåke. Det var ikke med overlegg, men slike ting skjer, forteller han.

Hundrevis drept

Ifølge palestinske helsemyndigheter er 549 mennesker drept og over 4000 såret i forsøk på å ta seg fram til et av de få sentrene for matutdeling eller mens de ventet på lastebiler med mat fra FN, siden slutten av mai.

Etter flere måneder med nødhjelpsblokade åpnet Israel og USA i samarbeid utdeling av mat ved fire sentre i områder Israel kontrollerer.

Sentrene blir drevet av den hittil ukjente organisasjonen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) og voktet av amerikanske leiesoldater og tidligere CIA-agenter.

– Blodbad

– Denne ordningen er intet annet enn et blodbad forkledd som humanitær hjelp og må stanses umiddelbart, krever Leger Uten Grenser.

Hjelpeorganisasjonens nødhjelpskoordinator i Gaza, Aitor Zabalgogeazkoa, bekrefter det soldater og offiserer forteller til Haaretz.

– De fire utdelingsstedene, som alle ligger i områder under full kontroll av israelske styrker etter at folk ble tvangsflyttet derfra, er på størrelse med fotballbaner omgitt av vaktposter, jordvoller og piggtråd. Den inngjerdede inngangen gir bare én atkomst til eller fra stedet, forklarer han.

Har bekreftet

– GHF slipper ned paller og esker med mat og åpner gjerdene, slik at tusenvis av mennesker må kjempe om forsyningene ned til det siste riskornet. Hvis folk kommer for tidlig og nærmer seg kontrollpostene, blir de skutt på, sier Zabalgogeazkoa.

Israelske talspersoner har tidligere bekreftet at soldatene har åpnet ild ved sentre for matutdeling, men har hevdet at det bare har vært snakk om varselskudd, men at det i noen tilfeller også har blitt skutt mot mennesker som ble ansett for å utgjøre en trussel mot israelske soldater.

Ifølge Haaretz har Israels militæradvokat pålagt den israelske hæren å innlede etterforskning av det som kan være krigsforbrytelser i forbindelse med at mange ubevæpnede sivile har blitt drept i matkø.

(NTB)

Matutdelingen i regi av israelsk-amerikanske Gaza Humanitarian Foundation (GHF) i Gaza er et blodbad forkledd som humanitær hjelp, mener Leger Uten Grenser. AP / NTB