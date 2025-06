Et siste hurra

De har ødelagt kroppene sine nesten like mye som de ødelegger komfyrer og vaskemaskiner. På Tons of Rock kom verdens fremste hvitevareorkester tilbake for en aller siste konsert med ekte «hevvy mettall».

Fra katalogen av låter og coverlåter er det ikke overraskende de sistnevnte som slår best an. Karaokefavoritten «Total eclipse of the heart» er en selvsagt slager, og rockepublikummet ønsker for et lite øyeblikk norsk pop velkommen når de gjør stas på Sigrids «Don't kill my vibe».

Mens Farbror Blå (Aslag Guttormsgaard), Farbror Blå (Egil Hegerberg) og Farbror Blå (Kristopher Schau) står på scenen og etter holdningen deres å dømme tar sitt virke ett hundre prosent seriøst, holder publikum på å le skjorta av seg.