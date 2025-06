Matutdelingskø i Oslo: – Over halvparten er fra Ukraina

Her er matutdelingskøen i dag formiddag. Foto: Tore Ryssdalsnes

Fattighuset deler ut mat til vanskeligstilte hver onsdag og fredag. Selv om utdelingen i utgangspunktet skal foregå fra klokken 11 til klokken 13, tar det lengre tid i dag.

– Vi holder på til vi går tomme. Jeg usikker på om vi har nok til å gi alle noe – selv om vi har mer mat å gi bort enn vanlig i dag, forteller Laila Hansen, frivillig i Fattighusets resepsjon.

Fattighuset forventer at matkøene vil vokse ytterligere i sommer når Frelsesarmeens utdeling holder stengt.

– Vi vurderte også å holde stengt i juli, men folk kan ikke gå en måned uten mat, mener Hansen.

Flest ukrainere

I 2023 fastslo en FAFO-rapport at ukrainske flyktninger utgjorde 40 prosent av menneskene som står i matkø. Synet som møter Dagsavisen når vi ankommer Fattighuset i 13-tiden tyder på at lite har endret seg siden da: Alle vi kontakter i køen forteller at de er fra Ukraina.

Utenfor Fattighuset henger et skilt med ukrainsk tekst: «Plenen er sådd, ikke gå på den» er oversettelsen. Foto: Serina Gjerrestad Thorsen

– Er dette representativt for gruppen som henter mat hos dere?



– Ikke helt, men over halvparten av dem som kommer er ukrainere, forteller en av de frivillige.



Vil tilbake til Ukraina

Daniel vil gjerne lære seg norsk. Foto: Serina Gjerrestad Thorsen

Daniel er en av ukrainerne som står i kø i dag. Han forteller at han og den kreftsyke kjæresten hans kom til Norge for en måned siden fordi det ikke var mulig å få kreftbehandling i hjemlandet. De har bodd på mottak i to uker.

– De pengene vi får inn går til medisiner. Derfor kommer vi hit for å hente mat, forteller Daniel.

Paret planlegger å flytte tilbake til Ukraina så snart kjæresten er frisk.