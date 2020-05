Arne Strand kommenterer målingen: Folk lystret Raymond

Under valgkampen i Oslo i fjor handlet det aller meste om bompenger. Resultatet ble at bompengemotstanderne i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) og Miljøpartiet de grønne (MDG) begge gjorde knallgode valg med henholdsvis 5,8 og 15,3 prosents oppslutning.

Årets første Oslo-barometer gjennomført av Opinion på vegne av Fri Fagbevegelse, Dagsavisen og ANB viser nå at det er nettopp disse to partiene som har tapt størst oppslutning siden valget.

FNB mister over halvparten av velgerne sine og faller fra valgresultatet til 2,7 prosent. MDG mister 3,5 prosentpoengs oppslutning og faller til 11,8.

– Under koronakrisa er det fokus på andre saker enn kjernesakene for de to partiene. Når folk tenker på andre ting havner de i bakleksa og mister oppslutning, sier valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning Johannes Bergh til Dagsavisen.

Bom på bom

Gruppeleder for Bompengepartiet i bystyret, Bjørn Revil, peker også på at det har vært lite snakk om deres kjernesak i det siste.

– Nå som bompengene trolig øker kraftig i juni så håper vi de som blir rammet vil gi oss tilslutning, sier Revil.

Leder i Oslo MDG, Sigrid Z. Heiberg, sier det ikke er overraskende at MDG synker på målingene midt under det hun kaller «en ekstrem situasjon».

– Vi er midt i et mellomvalgår, og er i en ekstrem situasjon. Regjeringen er og skal være veldig synlige nå, og andre ting går litt i glemmeboka. Men vi kommer til å jobbe alt vi kan for å mobilisere alle som er opptatt av klima og miljø fram til neste valg. Målinger går litt opp og ned, og jeg tar dette med en klype salt, sier Heiberg.

Høyre fram

På de nasjonale meningsmålingene de siste ukene er det Høyre som stikker av med den største oppgangen. Håndteringen av koronakrisa tilskrives ofte grunnen. Til tross for at det er Arbeiderpartiet og Raymond Johansen som har ledet Oslo gjennom krisa, gjelder den trenden også her.

Arbeiderpartiet ser en ørliten framgang på 0,4 prosent, mens Høyre går markant fram fra det svake valgresultatet på 25,4 prosent til 30 prosent.

– Det er litt overraskende at Arbeiderpartiet ikke gjør det bedre, i og med at Ap har byrådslederen som har vært rimelig synlig de siste ukene. På nasjonalt nivå ser vi at Høyre har framgang om dagen. Det er nok snakk om et styringstillegg fordi de har ansvaret i denne perioden. Jeg tenker at framgangen til Oslo Høyre er en nasjonal trend som slår inn også her, sier Johannes Bergh.

Høyres gruppeleder på rådhuset, Øystein Sundelin, peker også på nasjonale saker når han skal forklare Oslo Høyres framgang.

– Jeg tror dette viser at Høyre er et parti velgerne går til når det er økonomisk usikkerhet og det handler om å skape nye arbeidsplasser og holde de økonomiske hjulene i gang for å sikre velferden. Og jeg tror vi kan slå fast at dette er et klapp på skuldra til Ernas håndtering av koronakrisen, sier Sundelin.

– Så du tror det er nasjonale saker som gjør at Oslo Høyre vokser?

– Ja, utvilsomt.

Om målingen

Bergh merker seg forøvrig at Krf ser ut til å ha mer enn doblet sin oppslutning siden valget. Det tror han er en feil ved målingen.

– Det er en påfallende endring, men det virker rimelig sannsynlig at det er en tilfeldighet. Det skjer av og til i meningsmålinger at tilfeldighetene spiller deg et puss. Vi ser ingen nasjonal trend i den retningen, sier Bergh.