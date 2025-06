I et innlegg på sitt eget sosiale medium, Truth Social, har Trump blant annet kalt NPR for «ET VENSTREVRIDD MONSTER SOM SKADER LANDET VÅRT ALVORLIG.» FOTO: SAUL LOEB

(WASHINGTON D.C., Dagsavisen). De seneste mange månedene har man ikke kunnet lytte til de 246 radiostasjonene i USAs store allmenkringkastere NPR uten å bli møtt med en strøm av inntrengende appell. Kjernen i budskapet er alltid den samme: Hjelp!

NPR har alltid bedt lytterne om penger som støtte til driften. Men president Donald Trump har blitt så rasende på radiokanalen at han vil stanse all offentlig pressestøtte. I et innlegg på sitt eget sosiale medium, Truth Social, har Trump blant annet kalt NPR for «ET VENSTREVRIDD MONSTER SOM SKADER LANDET VÅRT ALVORLIG.»

Allerede den 1. mai utstedte presidenten en ordre om å sløyfe den føderale pressestøtten til NPR og tv-stasjonen PBS. Mediene har gått til sak med påstand om at Trump ikke har mandat til å handle utenom kongressen. Men nå går han altså også gjennom Kongressen med en — i første omgang — mindre langsiktig, men til gjengjeld umiddelbar endring.