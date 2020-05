Bakgrunn: Raymond får Oslo-folks støtte

Ingen kunne på forhånd vite hvordan befolkningen ville reagere på at barnehager og skoler ble stengt, organisert idrett forbudt, hårklipp utsatt på ubestemt tid, kinoer og konserter avlyst og ølkranene plombert i byens puber.

Landet og byen ble utsatt for et gigantisk samfunnsvitenskapelig eksperiment da regjeringen trykket på den røde knappen 12 mars.

Hvor mye tåler et samfunn før folk sprekker?

Svaret er at vi tåler veldig mye bare forklaringen på hvorfor det skjer er god nok. Folk ble overbevist om at det var helt nødvendig å stenge landet ned.

Målinger viser at statsminister Erna Solberg (H) har bred oppslutning i befolkningen for smittevernstiltakene på nasjonalt plan. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har solid støtte blant Oslo-folk for tiltakene lokalt.

58 prosent svarer i målingen fra Opinion at Raymond Johansen har håndtert koronakrisen på en god eller svært god måte. Bare 9 prosent synes han har håndtert den dårlig. Svarene er en solid tillitserklæring til byens «statsminister».

Byrådslederen har fått god hjelp av byrådene fra MDG og SV.

Opposisjonspartiene i bystyret har også sluttet opp om tiltakene. Men det er Raymond byens befolkning har sett og hørt mest fra i denne perioden. Han har argumentert godt for hvorfor det var nødvendig å stenge byen. Smittespredningen i Oslo var den mest utbredte i landet.

For å unngå italienske tilstander var det nødvendig å få barn og unge hjem fra skolen og de voksne over i hjemmekontorer. Det ble forstått og respektert. Også av russen og fredagspilsens venner. Resultatet av den nasjonale og lokale dugnaden er at smitten ble slått ned.

Spørsmålet er om det vil gå like enkelt å åpne byen som det var å lukke den.

Folk er sultefôret på fotball og utepils. Hvis Oslo-folk ikke klarer å holde avstand når livet vender tilbake til det mer normale, må byen lukkes igjen. Det blir mer smertefullt å lukke på nytt.

I Oslo bystyre, som i Stortinget, er partipolitikken satt på vent til koronakrisen er over. Stort sett har all politikk dreid seg om smittevern og økonomiske støttepakker. Statsminister Erna Solbergs heldige hånd om krisen har gjort Høyre til landets største parti. Ap er forvist til andreplassen på pallen.

Man skulle tro at koronaeffekten i hovedstaden ville slå ut til fordel for Ap siden folk er fornøyd med byrådslederens krisehåndtering. Men også i Oslo tar Høyre koronagevinsten. Partiet bykser fram med 4,6 prosentpoeng til 30 prosent sammenlignet med kommunevalget.

Det er statsminister Erna Solberg og ikke byrådsleder Raymond Johansen som bestemmer koronapolitikken. Raymond Johansen følger opp på en god måte. Men det er Erna som er «stjerna». Det får Høyre betalt for nasjonalt og lokalt.

Oslo Ap har i tillegg et «storebror-handikapp».

Når partiet sentralt gjør det dårlig på målingene, går det ut over Aps oppslutning i hovedstaden. Oslo-velgerne ser ikke forskjellen på Raymond Johansen og Jonas Gahr Støre. Skulle Jonas få økt oppslutning, vil han trekke med seg Raymond. Når det regner på presten, drypper det på klokkeren.

Miljøpartiet De Grønne (MDG), som har gjort en god jobb med å male byen grønn, får på denne målingen ikke betalt for innsatsen. Partiet går tilbake med 3,5 prosentpoeng og havner på 11,8 prosent. Velgerne har ikke har vært opptatt av klima og grønn politikk i den tida byen har vært stengt.

Det vil forandre seg. Tidligere målinger har vist at folk er fornøyd med at byen har fått renere luft, mindre personbiltrafikk og bedre kollektivsystem.

Oslo er blitt en triveligere by. Klima vil bli en hovedsak ved stortingsvalget neste år. MDG vil profittere på det.

Fremskrittspartiet får det fortsatt ikke til i hovedstaden. 5,1 prosent i oppslutning er historisk svakt for partiet som ble født på Saga kino og som vokste seg stort under Oslo-mannen Carl I. Hagens ledelse.

Målingens lyspunkt er bekreftelsen på at FNB (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger) bare var et politisk stearinlys. Det brant ned da valget var over. Det bli nepe tent et slikt lys igjen.