Ba om fast jobb på Legevakta, så kom tilbudet: 0,58 prosent stilling

Oslo

– Jeg håpet først det var en feil, sier Stig Berntsen til Dagsavisen.

Han er hovedtillitsvalgt i Helseetaten i Oslo kommune, for Fagforbundet, og organiserer renholdspersonalet på Legevakta i Oslo.

Da fagforeninga ville se nærmere på bruken av ekstravakter til renhold på legevakta, fant de at flere ansatte jobbet mellom 60 og 70 prosent av full stilling hver eneste uke, og har gjort det i lengre tid. Derfor krevde de faste stillinger for de ansatte. Men da kontraktsforslagene kom fra Helseetaten i Oslo kommune var det ikke som ventet.

Tre personer fikk tilbud om faste stillinger. En av stillingene var på 3,58 prosent. En annen var på 2,28 prosent, og en renholder fikk jobbtilbud på fast stilling i 0,58 prosent.

Det siste tilbudet tilsvarer, om vi har regnet riktig, omtrent 13 minutters arbeid. I uka.

Eller to og et halvt minutts jobbing om dagen.

Les også: Prikkfritt byliv

– Holdt for narr

– Dét det dreier seg om her er jo fortløpende reinhold, sier Berntsen.

Han mener at når renholderne har jobbet så mye så lenge, så er ikke det midlertidig.

– De får ikke noe fast, til tross for at det er behov for dem over tid. Det oppfatter vi er ulovlig midlertidig arbeid, sier han.

– Vi føler oss holdt for narr. Det går ikke an å sende ut sånt til våre medlemmer, sier han.

– Hva tenker du om at det er et rødgrønt styre som tilbyr sånne kontrakter?

– Det er ille. Politisk ledelse er helt sikkert ikke klar over at det er sånn. Men de må rydde opp. De må overstyre dette her, sier Stig Berntsen.

– Man kan bare ikke holde på sånn, legger han til.

Berntsen forteller at det er en vanskelig tilværelse for renholderne.

– De har ingen rettigheter. De får ikke lån. Dette er en fattigdomsfelle som burde være helt unødvendig i Oslo kommune, sier han.

Berntsen sier de har over 20 medlemmer på renhold ved Legevakta, og at de deler på omtrent ni årsverk.

Saken fortsetter under bildet.

Brevet fra Oslo kommune med tilbud om fast stilling.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ser det er uheldig

«Helseetaten mener at dette er lovlig bruk av vikarer», skriver Christian Ekker Larsen, kommunikasjonssjef i Helseetaten i Oslo kommune, i en e-post til Dagsavisen.

Han bekrefter at ekstravaktene har jobbet mellom 50 og 80 prosent.

«En gjennomgang av arbeidet disse tre har utført viser at det i all hovedsak har vært arbeid knyttet til fravær og til midlertidige, ekstraordinære arbeidsoppgaver, skriver han.

Likevel finnes det håp:

«Vi ser at det er uheldig å tilby ansettelseskontrakter med så lav stillingsprosent, og vi kommer derfor til å arbeide for å finne gode løsninger for disse ansatte så fort som mulig», skriver han.

Les også: Her ønsker de fristed for rusmiljøet

– Hårreisende

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl ble gjort oppmerksom på saken for noen dager siden. Nå krever hun opprydning.

– Jeg tenkte at her må det være en tastefeil, sier hun til Dagsavisen.

Men det var det altså ikke.

Uforstående

– Dette er helt i strid med styringssignalene fra byrådet. Jeg stiller meg uforstående til hva Legevakten har gjort her, sier hun.

– Tre ansatte har fått tilbud om stillinger på 3,58 prosent, 2,28 prosent og 0,58 prosent stilling.

– Alle er like hårreisende. Sånn skal det ikke være.

Byråden mener at når vikarene har jobbet såpass mye, over mange år, viser det at Legevakten med god samvittighet kunne ansatt disse fast, eventuelt i en vikarpool.

– De kan ikke bare se på et regneark, de må også bruke huet, sier hun.

Må ryddes opp

– Hva gjør du med saken nå?

– Her må det ryddes opp. Jeg har et møte med Helseetaten i morgen hvor jeg kommer til å ta dette opp, og jeg har også bedt min avdeling om å forfølge dette videre.

– Beskjeden jeg gir håper jeg oppfattes som tydelig og klar. Denne typen stillingsbrøker vil jeg ikke se, sier hun.