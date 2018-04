Akkurat nå utsetter Oslo-lufta deg for «betydelig helserisiko»

Oslo

Luftkvaliteten i Oslo klokka 14 i dag er så dårlig at den medfører «betydelig helserisiko», ifølge Norsk institutt for luftforskning (NILU). Oslo er markert som lilla, som representerer toppen av skalaen for luftforurensning.

Det innebærer at følsomme grupper i befolkningen kan få helseproblemer av å være utendørs i de verste områdene av byen i dag. Selv friske personer kan få ubehag og luftveisirritasjoner.

Verst i Kirkeveien

Aller verst er det i Kirkeveien ved Marienlyst, som er lilla-markert hos NILU. Men også på Manglerud, Alna senter og Breivoll er det høy luftforurensning. Målestasjonene på Manglerud og Alna senter står plassert på E6, mens målestasjonen på Breivoll er plassert i bybakgrunn.

Personer med hjertekar- eller luftveislidelser og barn med luftveislidelser som astma og bronkitt anbefales å redusere utendørsaktiviteten og ikke oppholde seg i disse fire mest forurensede områdene.

Det er i tillegg moderat dårlig luftkvalitet på Alnabru, riksvei 4 ved Aker sykehus, Skøyen og Smestad.

Ellevte dag på rad

I dag er den ellevte dagen på rad da det er varslet om dårlig luft med betydelig helserisiko for befolkningen i Oslo. Så mange dager på rad med dårlig luft har det ikke vært så lenge luftvarslingen har pågått, såvidt seniorforsker Dag Tønnesen ved NILU kjenner til.

– Årsaken til at det er spesielt mye svevestøv nå, er rask snøsmelting, at været har vært pent og at det er blitt brukt mye mer grus og strøsand i vinter, sier Tønnesen.

