24-åring tiltalt for å ha drept jevnaldrende kvinne i Oslo

Mannen er tiltalt for å ha stukket kvinnen med kniv i brystet flere ganger slik at hun døde. Drapet skjedde i Kjelsåsveien like over midnatt natt til søndag 19. august i fjor.

Les også: Slik klarte firmaet å slippe unna Oslos krav om lærlinger

Familien kan få erstatning

Tiltalen er tatt ut etter Riksadvokatens ordre, og statsadvokat Kristian Jarland opplyser i tiltalebeslutningen at det forbeholdes nedlagt påstand om erstatning og oppreisning til kvinnens etterlatte.

Paret var fra samme land utenfor Europa og hadde midlertidig opphold. De hadde vært i Norge i halvannet år da drapet skjedde. Politiet opplyste i fjor at de to trolig hadde et kjærlighetsforhold.

Les også: Ensjøboere føler seg lurt etter boligkjøp - dette svarer byråden

Døde etter førstehjelpsforsøk

Oslo-politiet fikk melding om det som ble beskrevet som en slåsskamp med kniv og fant kvinnen livløs utenfor en butikk i Kapellveien på Kjelsås augustnatten i fjor. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men kvinnen ble erklært død på sykehus rundt to timer etter hendelsen.

Det er ikke kjent hvordan mannen stiller seg til tiltalen og hvorvidt han erkjenner straffskyld. Tidlig i etterforskningen forklarte han seg om hva som hadde skjedd og knyttet seg til hendelsen.

Les også: Vil selge vin og øl fra trillevogna