I mars 2018 inngikk Omsorgsbygg i Oslo og Edvardsson Entreprenør en rammeavtale for maler- og gulvleggertjenester. Edvardsson entreprenør fikk kontrakten til tross for at de ikke hadde lærlinger.

I mai 2017 lanserte Oslos byråd Oslo-modellen. Byrådet skryter av at de har innført «gullstandarden» i arbeidslivet. Et viktig element var en forsterket lærlingeklausul.

10 prosent lærlinger

Byrådet krever at 10 prosent av arbeidstimer utført på fagområder med behov for læreplasser skal utføres av lærlinger.

Dette er en ytterligere skjerping av kravene om lærlinger. Det finnes en mulighet for å unngå lærlingekravet. Hvis firmaet har forsøkt å få tak i lærlinger, og kan dokumentere at de ikke har fått tak i noen, kan de likevel få arbeid for Oslo kommune uten å bryte «gullstandarden».

Har forsøkt

Edvardsson hadde ikke lærlinger på sine prosjekter i Oslo og på møte 3. oktober 2018 med Edvardsson, etterlyste Omsorgsbygg lærlinger. I referatet fra møtet heter det: «Lærlinger: I rammeavtalen så skal Edvardsson ha 10 % lærlinger i sin bemanning, men per dags dato så bruker ikke Edvardsson lærlinger. Edvardsson har forsøkt å få tak i lærlinger men da utdanningsetaten har lagt ned lærlingsutdanningen i Oslo. Omsorgsbygg vil ta kontakt med utdanningsetaten for å få dette bekreftet.»

Kan rekruttere lærlinger

Dagen etter møtet med Edvardsson sender en saksbehandler i Omsorgsbygg spørsmål til Utdanningsetaten for å høre om det stemmer at lærlingelinja i malerfaget er nedlagt.

Jan Tvedt, nestleder ved avdeling for fagopplæring svarer: «Det stemmer at det ikke er satt i gang noen ny klasse på Vg2 overflateteknikk i høst. Årsaken er at det var for få søkere på tilbudet.

Når det er sagt, er det fullt mulig å rekruttere lærlinger selv om skoletilbudet i øyeblikket ikke eksisterer. Ta gjerne kontakt om du ønsker flere detaljer om dette», skriver Tvedt til Omsorgsbygg.

Det betyr altså at Utdanningsetaten mener det er fullt mulig å skaffe lærlinger. Dette er stikk i strid med Edvardssons påstand om at det ikke er mulig skaffe lærlinger.

Ti elever på skolen

Edvardsson fikk kontrakten med Omsorgsbygg i mars 2018. Da var det ti malerelever på Stovner videregående. De var fortsatt ikke ferdige med skolegangen, og kunne vært rekruttert som lærlinger hos Edvardsson, dersom Edvardsson hadde forsøkt.

Edvardsson argumenterte med at det ikke var en ny klasse på Stovner videregående høsten 2018, men dette ville påvirket om det var lærlinger hos Edvardsson eller ikke.

Det ville først påvirke om det var mulig å rekruttere lærlinger sommeren 2019.

– Å rekruttere lærlinger fra videregående skole er bare en vei til å bli lærling. Det er fullt mulig å rekruttere lærlinger på andre måter enn fra videregående, sier Tvedt til FriFagbevegelse.

Til FriFagbevegelse svarer Bjørn-Erik Edvardsson dette: «Vi viste klart for Omsorgsbygg at vi har søkt lærlinger, noe de aksepterte. Kontraktens punkt angående dette, bortfalt.»

Innpakket barnehage

Nå ble ikke lærlingsspørsmålet satt på spissen fordi kontrakten mellom Omsorgsbygg og Edvardsson ble sagt opp av andre grunner.

Omsorgsbygg hevdet at Edvardsson brukte underleverandører uten at det var avtalt med Omsorgsbygg. Omsorgsbygg hevdet videre at de ansatte ikke behersket norsk, til tross for at det var et krav og de ansatte ikke var logget inn på datasystemet.

Ved to anledninger måtte Omsorgsbygg leie inn andre firmaer for å fullføre jobber som Edvardsson entreprenør hadde begynt på.

Da Omsorgsbygg sa opp kontrakten med Edvardsson, var ikke lenger lærlingeklausulen et tema.

Edvardsson har fått lese hele artikkelen før den ble publisert, og har fått mulighet til å svare på alle påstander i artikkelen.

