– Vi vurderer å gjeninnføre de gode, gamle trillevognene, og vi vil prøve å få til salg av alkohol fra dem. Vi vil ikke ha en lukket avdeling for det.

Det sier Terje Bulling, direktør produksjon i SJ Norge, som om ett års tid overtar fjerntogene på Dovrebanen og Nordlandsbanen og regiontogene i Saltenpendelen, på Trønderbanen, Meråkerbanen, Rørosbanen og Raumabanen.

Strengt regime i dag

Når Bulling snakker om «lukket avdeling», er det med henvisning til dagens strenge alkoholregime i Vys tog. På avgangene som har kafévogn, er det ikke tillatt å ta med seg øl- eller vinglasset tilbake til sitteplassen. Dermed er øl og vin bare noe et fåtall av passasjerene kan nyte til enhver tid. De som får lyst på noe slikt, må vente til det blir ledig plass i kafévogna, og til de kommer først i køen ved disken der.

«Alkoholholdige drikker kan kun nytes i vår kafé», poengterer Vy.

Slike kafeer finnes i dag på Dovrebanen (Oslo-Trondheim), Sørlandsbanen (Oslo-Stavanger), Bergensbanen (Oslo-Bergen) og Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø).

I andre land, som England, er trillevogner med alkoholsalg det normale. Der kan du for en relativt billig penge enkelt nyte en lunken ale eller et godt temperert glass rødvin.

Slik så det ut på NSBs tog i 1976 med servering av mat fra trillevogner, som ble håndtert av «trilledamer» fra Narvesen. Foto: Henrik Laurvik/NTB scanpix

Matopplevelse

SJ er også opptatt av at selskapets framtidige passasjerer i Norge skal få noe godt å spise til det de ønsker å drikke, og da helst noe annet enn frosne mikrobølgetilberedte pizzaer.

– Vi vil gjøre mat til en større del av opplevelsen ved reiser med tog, gjerne i form av mat fra lokale leverandører, i stedet for frossen mat som fraktes langveisfra. Det vil også kunne skape nye lokale arbeidsplasser, sier Bulling.

Vy har allerede tenkt i lignende baner går det fram av menyen deres. Selskapet kan blant annet by på «Røros flatbrød til kjøttkaker», «pizza fra Tolga», «grill- eller ostepølse med brød eller lompe fra Gjøvik» og «nystekt kanelbolle fra Kjelstad Bakeri». Sistnevnte bakeri kan også by på «saftige muffins».

Terje Bulling er direktør produksjon i SJ Norge. Foto: SJ Norge

Rent på do

– Hvorfor er det viktig for SJ å sikre passasjerene bedre tilgang til mat og drikke?

– På de strekningene vi overtar, er passasjerene i snitt ombord i toget i tre-fire timer. Vi ønsker at disse timene skal bli preget av personlig service for å gi passasjerene en god opplevelse av reisen. Slik er det ikke i dag, svarer Bulling.

For å skape «godfølelsen» er SJ også opptatt av hvordan både kupeene og toalettene til enhver tid framstår.

– Renhold er ekstremt viktig. Det er undervurdert. Det skal være rent og ordentlig slik folk har det hjemme hos seg selv.

De som likevel ikke er fornøyd med en standard togkupé i regi av SJ, skal få muligheten til et enda bedre tilbud - mot å punge ut for det.

– Vi skal ha premiumavdelinger med høyere nivå enn hva det er i Vys komfortavdelinger i dag. Passasjerene kommer til å se forskjell. De vil få noe ekstra. Det skal være et tydelig skille fra resten av toget. Det skal bli litt som NSB i gamle dager, sier Bulling.

Hjertestartere

SJ varsler videre at de vil forbedre mobil- og internettdekningen.

– Vi vil se på andre typer løsninger enn i dag. Vi vil tenke annerledes, slik de gjør på fly og skip. Vi vil gjøre det bedre, sier Bulling.

Alle SJ-tog kommer også til å ha hjertestartere.

– Vi vil være føre var slik at vi kan hjelpe kunder i trøbbel, sier Bulling.

For at det skal bli flest mulig av disse kundene, vil SJ øke kapasiteten på Dovrebanen i helgene, fra tre til fem avganger. Også dette vil være viktig for at SJ skal lykkes, mener Bulling.

– Jeg er nå på vei til et møte i Trondheim. Fra Værnes til Trondheim går det 13-14 busser før toget går. Da tar ikke folk toget. Det samme gjelder for Dovrebanen. Vi ønsker to ekstra avganger, men det kan bli flere, også på hverdagene.

– Hvordan skal dere få tak i tog til dette. Norske tog opplyser til Dagsavisen at alle deres tog allerede er utleid og i bruk.

– Hvis Norske tog ikke har flere tog, ser vi om vi kan leie inn egne tog. Per dags dato har ikke SJ i Sverige ledige tog. Hvis vi ikke får leid der, får vi leie inn fra andre steder.

– Hvordan vil Vy-togene bli seende ut når dere i SJ overtar dem. Blir de som SJ-togene som brukes i Sverige?

– Det har vi ikke fasit for. Det jobbes med et profilprogram.

