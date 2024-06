Osloguide for deg med barn

Å besøke Oslo i ferien med små barn kan by på både gleder og utfordringer for små og store. For når man ikke er lokalkjent, hvor skal man egentlig dra? Hvor er de beste og mest barnevennlige badeplassene? Hvor er de raffeste lekeplassene? Hva gjør man når det regner? Og hva er de beste kultur- og aktivitetstilbudene?

Dagsavisen gir deg svar!

Muséer og opplevelser

Oslo er fullt av muséer, institusjoner og opplevelser for barn. Mange av de kommersielle innendørs lekelandene koster skjorta, men frykt ikke: Det finnes en lang rekke alternativ som de minste kommer til å elske:

Teknisk museum

I 2022 ble Teknisk museum på Kjelsås kåret til Oslos beste opplevelse for barn. Det er det fortsatt.

De permanente utstillingene inneholder en solid gjennomgang av norsk vitenskaps- og teknologihistorie. Fra damplokmotiver, fly og veteranbiler til oljeplattformer, medisinsk utvikling og treforeldringsindustri: Hva er det ikke å elske?

Norsk Teknisk Museum på Kjelsås. (Jon Olav Nesvold/NTB)

Oslo vitensenter i kjelleren er fullspekket med opplevelser, eksperimenter og aktiviteter for både små og store. Dessuten har Teknisk museum et rikt aktivitetsprogram, med alt fra legobygging til kodekurs for de litt eldre barna. Vitenshowet i helgene er alltid en slager!

Passer for: Alle små og store i alle aldre.

Pris: Barn 4-17 - 125 kroner. Voksen - 190. Har familierabatter.

Hvor? Kjelsåsveien 143. Ta trikken eller lokaltog til Kjelsås.

Bonustips: Museumscaféen drives av et gresk ektepar, som lager deilig gresk grillmat som svinegyros og halloumisalat!

Bonustips 2: Når du først er på Kjelsås, ta en tur innom Frysja, badeplassen øverst i Akerselva. Her finnes både langgrunne strender som passer perfekt for de små, og dypere vann der de litt eldre barna kan svømme og kose seg.

Nasjonalmuseet

For å ta det først som sist: Nasjonalmuseet er ikke egnet for små barn. Joda, det er satt ut ulike tegnestasjoner her og der. Et eget eventyrrom kan være spennende for både små og store. Og i Nasjonalmuseets egen app er det spilt inn lydhistorier om enkelte kunstverk tilpasset barn.

Men alt i alt er hovedutstillingene i Nasjonalmuseet ikke noe sted å ta med barna, i hvert fall ikke de minste. Så godt som alle kunstverk har skjulte alarmer, som går av om du står for nær. Dusinvis av vakter passer til enhver tid på at ingen løper, klatrer, roper eller lager balluba. Nei, her vil ikke unger med mark i rompa og utforskertrang trives.

Nasjonalmuseet. (Rodrigo Freitas/NTB)

Så hvorfor står Nasjonalmuseet på denne lista? Jo, nå er du i ferd med å bli innvidd i en av Oslos definitivt beste kulturopplevelser for barn.

Hver lørdag og søndag åpner de nemlig Urskogen Silva i kjelleren på museet, en slags kombinert kunstinstallasjon, verksted og introduksjonskurs i den truede norske urskogen. Opplegget varer i en drøy time, og starter oppe i selve museet. Der gir et knippe svært dyktige museumspedagoger barna en passe kort introduksjon til naturens plass i den norske kunsthistorien. De inviterer barna til spennende samtaler om insektenes, småkrypenes og mikrobenes rolle i økosystemet.

Deretter bærer veien videre ned i kjelleren, der selve urskogen ligger. Først får du bli med inn i et slags laboratorium. Der får barna ved hjelp av klosser, plater og dingser bygge sine egne innsekter. Disse innsektene plasserer barna inn i små maskiner. Deretter bærer veien inn i selve urskogen, hvor småkrypene barna har bygget har kommet til live...

Passer for: Barn i alderen 3-12 år. Urskogen Silva er gratis, men husk å melde deg på!

Pris: Gratis for barn opp til 17 år. 200 kroner per voksen.

Hvor? Brynjulf Bulls plass 3, mellom Aker Brygge og Oslo rådhus. Ta t-banen til Nasjonalteateret stasjon.

Bonustips: Caféen Bollebar et steinkast unna hovedinngangen til museet serverer Oslos beste hveteboller!

Skimuseet

Skimuseet i Holmenkollen ble pusset opp i fjor, men er fortsatt en gjenkjennelig institusjon. En tur opp i Holmenkolltårnet får det til å krible i magen hos både små og store. Skisimulatoren er blitt en slags klassiker. Dessuten kan de by på en av Oslos best bevarte hemmeligheter for de minste: Blåkollen, en aktivitetsutstilling inspirert av Gudny Ingebjørg Hagens Blåfjell-univers.

Skimuseet i Holmenkollen ble pusset opp til sitt eget 100-årsjubileum i fjor. Illustrasjon: Aestethica Studio / Snøhetta (NTB Tema)

Hver lørdag er det barneteater i Blåkollen. Når det ikke er teater fungerer det som en innendørs lekepark, med kriker, kroker, huler og sklier barna kan leke i. Perfekt for å slå i hjel noen timer på en regnværsdag! Dessuten er tilbudet gratis for barn under 6 år.

Passer for: Små og store i alle aldre.

Pris: Barn 6-17 koster 95 kroner. Voksen - 190. Har familierabatter.

Hvor? Kongeveien 5. Ta t-banen til Holmenkollen.

Deichman Bjørvika

Om du ennå ikke har besøkt Oslos litterære storstue er tiden virkelig inne nå! Det nye hovedbiblioteket åpnet dørene for første gang i 2020, og er på alle måter verdt et besøk.

Siden dette er en barneguide tar vi for oss tilbudet for barn: Av de seks etasjene er halve andreetasje dedikert til barn! Her er det lov med høytlesning, det er plenty med plass både til små og store. Det finnes lekekroker så urolige barn kan få løpt fra seg, aktivitetsskjermer, nisjer og installasjoner. Og utvalget med bøker er selvsagt upåklagelig.

Andre deler av biblioteket byr på spill, installasjoner, lydbøker og annen moro!

Deichman Bjørvika. (Paul Kleiven/NTB)

Stadig vekk byr dessuten Deichman Bjørvika på ulike arrangementer, workshops, gamingkvelder og filmvisninger for barn og ungdom. Sjekk bibliotekets nettsider for hva som skjer når du planlegger ditt besøk.

Passer for: Alle!

Pris: Gratis!

Hvor? Anne-Cath Vestlys plass 1, rett foran Østbanehallen.

Bonustips: Ta turen på gangstien langs fjorden ut til Vippetangen for en god og billig lunsj på Vippa.

Bonustips 2: Både i Oslobukta og utenfor Østbanen finnes store, tøffe lekeplasser.

Bonustips 3: Det siste tilskuddet til Oslos badeplasser er Operastranda. Ta gjerne turen om været tillater det!

De beste badeplassene og lekeplassene

Langs hele bredden av Oslo ligger badeperlene på rekke og rad. Og javvist, selvfølgelig kan du bade i Akerselva! Bare husk å unngå vannet rett etter det har regnet. Da er elva og fjorden ofte forurenset.

Badeplasser

Frysja er en populær badeplass øverst i Akerselva, nesten helt oppe ved Maridalsvannet. Her finnes både gresspleier, badeplasser, lekeplasser og utedo. Er du lei sand mellom tærne er dette plassen for deg. Vært gjerne tidlig ute for å sikre deg en plass i sola på de varmeste sommerdagene.

Litt lengre nede finner du Nydalsdammen. Her er også gressplen, Hibas-toalett og en liten sandstrand når vannstanden er lav. Dessuten har de stupebrett!

Ved Gullaug torg i Nydalen finnes flere badeplasser. Blant annet en egen kulp avskåret fra de sterke strømmene i vannet. Perfekt for små barn!

Hvervenbukta ved Holmlia er, med god grunn, et av Oslos mest populære badesteder. (Vidar Ruud/NTB)

Dersom du foretrekker saltvann er det gullrekka langs østkanten i fjorden som gjelder for mange. Ingierdstrand, Bestemorstranda, Hvervenbukta, Katten og Nordstrand bad ligger som perler på ei snor, og alle er tilgjengelige med en kort busstur fra Oslo sentrum. Alle disse plassene er ofte smekkfulle varme sommerdag. Foretrekker du mer ro og fred, ta turen til Seterstrand. Denne lille perlen rett sør for Ulvøya er en uoppdaget skatt, selv for mange Osloboere. Ulvøya er forresten verdt et besøk i seg selv!

På vestkanten er det særlig Huk som gjelder. Her er det hundrevis meter med sandstrand, store gresspleier, basketballbane, brygger, serveringssteder og vannklosetter! Dersom du trenger mer enn en halv kvadratmeter boltreplass bør du unngå Sørenga sjøbad for alt i verden.

Lekeplasser

I Oslo sentrum er det særlig Oslobukta og Christian Fredriks plass som har store, flotte lekeplasser. Rett utenfor sentrum er Sofienbergparken en klassiker, med store lekeapparater, sklier, husker, sandkasser og alt små barn måtte ønske seg. Her er det også ideelt med sykkel og sparkesykkel for de minste.

I år har lekeplassen i Torshovparken åpnet opp for noe helt nytt: Lek med hageavfall. Kvist, løv, avkapp og gress fra alle byens parker blir kjørt hit så unga kan bygge seg gapahuker, tårn og alt mulig annet barnehodene finner på. Kun fantasien setter grenser!

Frognerparken er en evig klassiker. Lekeborgen her gir timevis med moro! Ta dere en is på Herregårdskroa eller Anne på landet før dere går den nydelige lille turen ned langs Frognerelva ned til Skøyen.

På Tøyen finner du kanskje Oslos mest unike lekeplass, Sørli. Edderkoppnettet her innbyr til klatring og herjing! 100 meter lenger nord, i Snippeparken (helt på grensa til botanisk hage) er det også en rekke unike, tøffe klatreaparater.Tar du turen opp til det gamle Munchmuseet finner du dessuten det som må være nordens lengste sklie! Tøyen er rett og slett de siste årene blitt et lite paradis for barna. Helt perfekt for en lekeplass-til-lekeplass runde. Avslutt gjerne i Botanisk hage, som alltid har vært en favoritt for både små og store!

Rett i nærheten, i Gamlebyen, finner du dessuten den populære Krakabøla lekeplass, populært kalt «byen i skyen», der unga kan leke høyt oppe blant tretoppene.

Sjekk også ut disse!

Et par bonustips helt på tampen!

Naturhistorisk museum på Tøyen har gitt små og store glede i 200 år! Dessuten er det gratis på torsdager! Ta samtidig turen innom Klimahuset!

Mange skryter av både Astrup Fearnleys familieverksted på søndager og det nye Munch-museet. NB! I sistnevnte kan du ikke ta med barnevogn.

Norsk folkemuseum er FANTASTISK på solskinnsdager! Her er det både levende dyr, kurs og forestillinger, mat og drikke, og ikke minst Norges største samling med kulturminner. Et must!

Frammuseet og Kon-Tiki museet er både lærerike, spennende og morsomme, både for små og store.

Dessuten er Oslo full av både små og store konserter og teateropplevelser hele sommeren. Sjekk for eksempel ut Karius og Baktus i Frognerparken, Miniøya eller Oslo Nye Teater Trikkestallens barneforestillinger.

