Raymond Johansen tapte Ap-slaget om små leiligheter

Én av sakene det har vært mest spenning knyttet til under Arbeiderpartiets program- og nominasjonsmøte lørdag, har vært spørsmålet om Oslo Ap skal snu i spørsmålet om små leiligheter i Oslo sentrum, skriver Aftenposten.

Byrådsleder Raymond Johansen har foreslått å droppe leilighetsnormen en periode, men forslaget ble nedstemt lørdag.

Leilighetsnormen innebærer blant annet at det ikke skal bygges boliger under på under 35 kvadratmeter i Oslo sentrum. I tillegg kan bare 35 prosent av dem være mellom 35 og 50 kvadratmeter. Minst 40 prosent av leilighetene må være over 80 kvadratmeter.

