Arrangørene for bunkerfest erkjenner delvis straffskyld

Tirsdag møter to unge menn i Oslo tingrett, tiltalt for å ha arrangert grottefesten på St. Hanshaugen for over to år siden. De er tiltalt for blant annet brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

Under første dag av rettssaken erkjenner begge delvis straffskyld for grove brudd på brann- og eksplosjonsloven. De sier seg imidlertid ikke skyldige i å ha forårsaket kullosforgiftning, melder Aftenposten.

To av festdeltakerne ble påført alvorlige skader etter å ha pustet inn kullos fra dieselaggregatet som genererte strøm til festen.

De to mennene står tiltalt for fire punkter:

For å uaktsomt ha forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv eller helse.

For uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse.

For graverende brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

For å ha skaffet seg uberettiget adgang til annens hus eller annet sted som ikke er offentlig tilgjengelig.

