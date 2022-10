Oslo kommune opphever vannsparetiltak

– Jeg er imponert over oslofolks innsatsvilje gjennom flere måneder. Denne situasjonen har lært oss at vi ikke kan ta naturressursene for gitt. Nå bygger vi ny vannforsyning til Oslo for å gi byen sikker tilgang til trygt drikkevann, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Oslo har en sårbar vannforsyning ettersom Maridalsvannet står for 90 prosent av forsyningen til byens 700.000 innbyggere. Lite nedbør siden i fjor høst og rehabilitering av en stor demning førte til mindre vann i Oslos vannmagasiner enn normalt.

– Det er fortsatt et stykke igjen til fulle magasiner. Med normal nedbør i høst og vinter kommer vi dit. Får vi lite nedbør, er det fare for at vi må innføre sparetiltak igjen, sier avdelingsdirektør Sigurd Grande i vann- og avløpsetaten.

4. oktober var magasinfyllingen i Maridalsvassdraget på 77 prosent, og dermed over nivået for tiltaksnivå 1, som er på 73,8 prosent. Normal fyllingsgrad på denne tiden er imidlertid 83,9 prosent.

Dersom en tilsvarende situasjon med vannmangel oppstår de neste årene, sa seksjonsleder for vannmiljø Frode Hult i Oslo kommune i forrige uke at kommunen må være forberedt på å stå i den sårbarheten som en mulig tørke gir. Ny vannkilde i Holsfjorden er ventet å være klar i 2028.

