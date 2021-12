Se Jan Bøhlers julegave til Oslo: En musikkvideo om Ullevål

– Et barn er født på Ullevål, nå vil de det snart skal bli det siste. Det kimer i klokker for Ullevål, det er vår trygghet vi ikke kan miste.

Slik innleder Jan Bøhler sin sprellferske musikkvideo, og julehilsen til Oslos og Norges befolkning. I videoen veksler Bøhler mellom bilder av sykehusområder, og opptak av demonstrasjoner for å redde sykehuset, mens han synger og rapper om hvorfor det er livsviktig for ham å redde Ullevål sykehus:

– At det går an, det er en skam, det kan ikke kjøpes for penger. Redd Ull’vål, redd Ullevål, det er ikke noe man bare stenger!

Det er ikke første gang Jan Bøhler gir ut musikkvideoer for å fremme politiske budskap. Før den tidligere Arbeiderparti-politikeren meldte overgang til Senterpartiet før valget i 2020, laget Bøhler særlig sanger om utfordringer ungdom møter i samfunnet. Han har spilt inn videoer til Groruddalen (2013), Bare Glem Det (2018) og Enkel type (2019).

At Arbeiderpartiet gikk inn for å legge ned Ullevål sykehus, var en av de viktigste grunnene til at partiveteranen byttet parti. Tross sitt store engasjement, klarte han imidlertid ikke å sikre Oslo Senterparti plass på Stortinget, og er nå ute av tinget, der han satt som stortingsrepresentant fra 2001 til 2021.

Under videoen benytter han anledningen til å sende en julehilsen og en varm takk til alle som står sammen mot planene om at det skal legges ned: Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus, Oslo Legeforening, Norsk Sykepleierforbund Oslo og Fagforbundet Oslo.

