Se, en hvit spurv!

Spurv i byen er et vanlig syn. Men, denne lille karen med familie vekker oppsikt. La oss like gjerne kalle dem fugle-Oslos svar på The Kardashians siden hele klanen skiller seg tydelig ut med sin eksklusive stil i form av kritthvite fjærdrakter. De blir hyppig omtalt på Facebook fordi de lyser så godt opp i terrenget. Men, hva er dette egentlig for en slags fugleart?

– Ja, dette er en liten familie som er godt kjent i Oslo, fordi den er såpass sjelden, sier Håkon Billing i Norsk Ornitologforening.

– Familien har holdt til på Majorstuen T-banestasjon i ett par år, og er et kjent og kjært syn i lokalmiljøet.

Denne er observert på Majorstua Oslo 5.5.2021 skriver Hilde Margrethe Hølmebakk på Facebook. (Hilde Hølmebakk)

– Vestkantspurv er ikke som vanlig spurv, med andre ord?

– Vel, dette det dreier seg om de vi kaller en leucistisk spurv, sier Billing.

Ikke albino

Ved første øyekast kan du tenke det dreier seg om en albinospurv.

– Nei dette er nok ikke en albino. Det hender at fugler kan være albinoer, men det er meget sjeldent og de har da også røde øyne. Denne spurven her har mørke øyne og kan ha genfeil som påvirker melaninbalansen slik at fjærene ikke tar opp det brune fargestoffet under utvekst. Ved melaninmangel vil fuglen bli helt eller delvis hvit. Da får vi det som kalles en leucistisk fugl, og det er ikke helt uvanlig blandt forskjellige fuglearter, forklarer Billing.

Livsstilssykdom

Hvite spurver lever gjerne kortere enn vanlig spurv, blant annet fordi de synes så godt i terrenget og dermed blir et lettere bytte for andre dyr. De forekommer hyppigst i urbane strøk, og det er der de finner næringen som kan gi dem melaninmangel.

– Melaninmangelen er ikke nødvendigvis medfødt, fugler kan også kan pådra seg melaninmangelen gjennom kostholdet, fordi de ikke finner den næringen som er best for dem. De fuglene som bor i byen spiser rett og slett for mye junk food, sier Håkon Billing.

