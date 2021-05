Hvem: Thea Sofie Loch Næss (24)

Hva: Skuespiller

Hvorfor: Starta en debatt etter hun uttalte til NRK at Norge trenger Intimitetskordinator under TV og filminnspilling.

Hei Thea Sofie! Hvordan har det vært å debutere som samfunnsdebattant?

– Du, det har vært veldig givende og gøy. Jeg mener mye om mange ting, men vi lever jo i et samfunn hvor man kan bli litt redd for å ytre seg. Men at vi trenger intimitetskoordinatorer, det synes jeg er veldig lett å snakke høyt om.

Hva er en Intimitetskordinator – en som har regi under sexscener?

– Jobben deres er å ivareta skuespillerens grenser og komfortsone. Det kan man gjøre på ulike måter. Kanskje prate gjennom manus og scenene før opptak, og sette en tydelig regi under de intime delene. Da har man hele tida fokus på samtykke. Kan jeg ta på deg her, føles dette OK?

For det kan være ubehagelig med intime scener?

– Som så mye annet kan det handle om dagsform, eller bare personens forutsetninger og erfaringer med intimitet. Det kan også oppleves helt OK, men det innebærer en risiko for mange: det kan bli ubehagelig. Skuespillere har en stuntkoordinator – nettopp for å være trygg. Og jeg vil føle meg like trygg i en intim scene som i en actionscene.

Du starta i bransjen veldig ung. Jeg kan tenke meg at det er ekstra vanskelig å si ifra om ting da?

– Jeg har kjent på det, ja. Man har så lyst til å «please» alle. Være best mulig, gjøre regissøren fornøyd. Man kan se på det i sammenheng med metoo-debatten – vi trenger strukturelle endringer. Og dette er et eksempel på et veldig konkret tiltak. Og det sender et signal til skuespillere om at her er du trygg, og vi tar dine behov på alvor.

Har du følt deg trygg?

– Veldig ofte, og jeg har jobba med folk som er veldig gode på å skape trygghet. Men jeg har også opplevd å få mine grenser tråkket over. Og det har vært vanskelig å si ifra om at man ikke vil. Da kan man få et svar som: «Stoler du ikke på min kunstneriske integritet, Thea?».

Ah. Og jeg kan gjette meg til at det er en bransje der man ikke vil virke vanskelig?

– Nei, det er det. Man vil ikke kreve noe. Du er jo så heldig som har fått denne rollen!

Regissør Erik Poppe sa til NRK at han hadde tatt det som en fornærmelse om noen foreslo dette for ham. Hva tenker du om den kommentaren?

– Jeg tenkte at det var morsomt at han i samme setning sa at han ikke visste hva det var. Litt tilbake til metoo, da, og den holdningen om at fordi noe har «vært sånn alltid», så har man ikke behov for endring. Hvis man ser til utlandet så er det Intimitetskordinator som er greia. I Danmark har man en egen utdanning. Det er i tida, og det er en mulighet, spesielt for regissører som kjenner at «her er jeg ikke mest komfortabel». Det handler jo ikke om å bli fratatt makt på sett, men å få hjelp, så produktet blir bedre. Bransjen trenger å profesjonaliseres, og dette er et godt steg.

Noe annet man burde ta tak i da, hvis man skulle hatt «forbedringspotensialet-i-bransjen»-møte?

– Man har ofte lite tid og lite penger, og skal kutte ned på alle ledd. Det er synd for kvaliteten. Du ser det på utlysninger for eksempel: Søker produksjonsassistent, kostymeansvarlig og sminkør – i en og samme rolle! Det er bra at vi produserer mye, men noen ganger ødelegger det for sluttproduktet.

Noen faste spørsmål. Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kjæresten min! Han er den jeg liker best å være med.

Hvem var din barndomshelt?

Mitt største forbilde var Marilyn Monroe. Farmor gir meg fremdeles alt mulig rart med motiv av henne på: vesker, bilder, bøker.

Hvor havner de nå da?

Hehe, de blir ikke brukt like mye som da jeg var 14.