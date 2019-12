Brannmannskaper kjemper mot flammene flere steder i Australia, som her i Bilpin i delstaten New South Wales. Mildvær i starten av uka gir et lite pusterom, men det er ventet mer hete og flere skogbranner etter jul. Mandag var statsminister Scott Morrison (innfelt) på tur for å se ødeleggelsene. Foto: Dan Himbrechts/NTB scanpix