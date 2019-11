Det er skogbrannene på Australias østkyst som forårsaker spredningen av den helseskadelige røyken, og skogbrannfaren er ventet å øke utover uka.

Selve brannene er utenfor Sydney, men røyken har spredt seg til Australias mest folkerike by fra brannene i Gospers Mountain nordøst for storbyen.

Derfor våknet byens fem millioner innbyggere opp til et teppe av røyk, som også kunne kjennes inne i husene, tirsdag. Myndighetene ba innbyggerne om å holde seg inne og unngå fysisk aktivitet.

– Røyken kommer nok til å bli liggende de neste dagene, advarer brannvesenet i delstaten New South Wales ifølge BBC.

Forurensningen er ti ganger så høy som normalen i enkelte deler av byen, melder Reuters.

Operaen i Sydney i røyk tirsdag. Foto: NTB scanpix

– Et mønster

Over 100 branner ulike steder langs østkysten av Australia har herjet i det siste, og har krevd fire liv så langt, i tillegg til at mange har måttet evakuere hjemmene sine. I den sørlige delstaten South Australia er det de neste dagene ventet svært farlige forhold, siden det er varslet vind og opp mot 42 varmegrader.

Årlige skogbranner er vanlig i Australia, men i år har skogbrannsesongen startet uvanlig tidlig, på grunn av lang og ekstrem tørke og høye temperaturer.

Innbyggere i Nabiac 35 mil nord for Sydney ser på flammene som nærmer seg husene deres. Foto: NTB scanpix

I det siste har man også sett store skogbranner i Brasil, Sibir i Russland og i California og Alaska i USA, og forskere mener det er forårsaket av klimaendringer.

– Disse brannene inngår i et mønster. Fellesnevneren er ekstremt brannvær: tørke, lav fuktighet, mye vind og høye temperaturer, sa David Bowman, professor ved Universitetet i Tasmania i Australia nylig, ifølge The Financial Times.

Klimadebatt

Brannene har ført til klimadebatt i landet, der den konservative regjeringen kritiseres for ikke gjøre nok for klimaet. Blant annet godkjente regjeringen nylig en kontroversiell kullgruve i delstaten Queensland. Motstanderne advarte mot klimaeffekten, og opposisjonspartiet Labour var imot.

Statsminister Scott Morrison fra Det liberale partiet vant valget overraskende i mai. Han hadde kjørt hardt på økonomi som sak, mens motstanderen, Labour, hadde fokusert mye på klima. Labour ønsket at landet skal forplikte seg til å redusere sine utslipp med 45 prosent i forhold til 2005 innen 2030, et langt mer ambisiøst mål landets mål om en reduksjon på 26–28 prosent. Statsminister Morrison har argumentert imot, blant annet med at klimagasskuttene vil være dyre for samfunnet.

Australias statsminister Scott Morrison trøster 85 år gamle Owen Whalan, som måtte evakuere hjemmet sitt for noen dager siden. Foto: NTB scanpix

Til og med årsaken til brannene har det vært strid om: Visestatsminister Michael McCormack har avfeid bekymringen om at brannene er knyttet til klimaendringer, fordi brannene har vært der siden «tidenes morgen».

En gruppe tidligere brannsjefer i Australia gikk i forrige uke ut og ba regjeringen gjøre mer for klimaet.

