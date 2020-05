Claire Dunlap, 89. Pilot som fremdeles lærte folk å fly i en alder av 88 år.

Romi Cohn, 91. Reddet 56 jødiske familier fra Gestapo.

Skylar Herbert, 5. Michigans yngste offer for koronapandemien.

Ronnie Estes, 73. Ville alltid være i nærheten av havet.

Eugene Lamar Limbrick. Elsket kjøretøy, særlig lastebiler.

Torrin Jamal Howard, 26. Snill kjempe, atlet og musiker.

Det er et utvalg av de 1000 navnene som utgjør avisens forside den 24.mai. Vanligvis er det bilder, artikler og grafer som pryder forsiden.

Denne søndagen valgte avisen en annen strategi for å minnes landets skyhøye dødsrate som følge av koronapandemien.

Markerer dyster milepæl

29.februar registrerte USA landets første dødsfall etter koronasmitte. Nå nærmer landet seg 100.000. Per nå er 98.706 registrert omkomne, ifølge Worldometers.

– Vi visste at vi var i ferd med å nå denne milepælen, sier Simone Landon, assisterende grafisk redaktør hos New York Times, i en artikkel hvor avisen forklarer bakgrunnen for den oppsiktsvekkende forsiden.

– Vi visste at det burde være en måte å forsøke å markere det.

Ikke bare tall

Flere andre løsninger ble vurdert. Blant annet ble det tatt til orde for å markere forsiden med 100.000 prikker eller dotter.

– Men det forteller deg ikke mye om hvem disse menneskene var, livene de levde, eller hva dette betyr for landet vårt, sier Landon.

Løsningen ble derfor å samle inn navn og livshistorier fra aviser landet rundt, for både å minnes de døde.

Selv skriver avisen at «de 1000 menneskene her utgjør kun 1 prosent av de omkomne. Ingen av dem er kun tall.»

«Forestill deg», skriver Dan Berry, tidligere skribent for avisen, i søndags utgave, «en by med 100.000 innbyggere som var her første nyttårsdag, men som nå har blitt visket vekk fra det amerikanske kartet».

Eksperter mener dødstallet kan være enda høyere, ettersom flere ofre som døde hjemme eller andre steder, ikke er tatt med i beregningen, skriver CNN.

USA er nå landet i verden med flest dødsfall i koronapandemien, etterfulgt av England med 36.675, ifølge Worldometers.

Utenfor et sykehus i Brooklyn fraktes døde pasienter til trailere som brukes som likhus. Bildet er tatt 7.mai. Bryan Thomas/Getty Images/AFP

Begynner å åpne landet igjen

Dødsraten forventes å nå 100.000 innen de neste par dagene, skriver New York Times.

Med den dystre milepælen like rundt hjørnet vakte det oppsikt da president Donald Trump tilbragte lørdagen med å spille golf.

Selv kom presidenten med en optimistisk tweet søndag ettermiddag:

I flere stater har dødsraten sunket den siste uken.

New York, en av delstatene hardest rammet av pandemien, rapporterte mindre enn 100 dødsfall lørdag 23.mai, melder Bloomberg. På det meste har staten rapportert over tusen dødsfall om dagen.

Nedgangen i de daglige dødstallene fører nå til at staten smått begynner å åpne opp igjen.

Guvernør Andrew Cuomo beskriver det «som et tegn på at vi går mot bedre tider».

– I hodet mitt har jeg ønsket å få det daglige dødstallet under 100, uttalte han lørdag.

– Faktumet at det går nedover er virkelig gode nyheter.