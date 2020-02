Trump truet med å deportere dem som kneler under nasjonalsangen, selv klarer han ikke stå i ro

Saken er oppdatert

Donald Trump har ifølge flere medier, deriblant MSNBC, gjort seg bort under et Super Bowl-party søndag som ble holdt på hans eiendo i Florida, Mar-a-Lago.

Trump har lenge gått hardt ut mot footballspillere som kneler under nasjonalsangen.

– Du må stå stolt under nasjonalsangen. Om ikke bør du kanskje ikke spille, eller være der. Og kanskje du ikke burde være i landet, har Trump uttalt, skriver NTB.

Nå viser en video fra en fest, i forbindelse med Super Bowl søndag, at Donald Trump selv ikke akkurat følger sin egen innstruks.

Mens familien hans står andektig med hånden over hjertet, veiver Donald Trump med hendene, peker og driver gjøn.

BREAKING: Instagram story footage shows Trump disrespecting and mocking the National Anthem during the #SuperBowl.



Trump called for @Kaepernick7, who kneeled during the anthem at football games in protest of racist police brutality, to leave the country. pic.twitter.com/qssduswQg0