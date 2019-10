Fredag formiddag var Leo blant om lag 100 demonstranter fra Extinciton Rebellion foran Norges ambassade i Berlin, med trygg plass på pappa Dag Kolstøs fang.

– Leo har vært glad og hatt det fint, for det har vært mye sang og musikk. Vi var også i dialog med politiet, så dette har ikke vært noen «farlig» aksjon, understreker Kolstø, som er talsperson for Extinction Rebellion i Norge.

Det at Leo var til stede, illustrerer også godt hva Extinction Rebellion er, mener Kolstø, en bevegelse som bruker ikkevoldelig sivil ulydighet for å fremme sine krav.

– Forkastelig

Disse kravene er likevel ikke av det beskjedne slaget: Umiddelbar politisk handling i alle land slik at vi kan få avverget dramatiske og uopprettelige konsekvenser som følge av klimakrisen.

Extinction Rebellion har aksjonert i 60 byer verden rundt den siste uka for å få gjennomslag for dette, deriblant i Berlin.

– Hvorfor aksjonerte dere foran Norges ambassade?

– Aksjonen fant sted i ambassadeområdet for alle de skandinaviske landene, med deltakere fra flere land. Den fokuserte på Norges forkastelige planer om å bore etter mer olje, svarer Kolstø.

– Har sviktet

I en pressemelding konkretiserer Extinction Rebellion dette på følgende måte:

«Norge har sviktet internasjonale forpliktelser om reduksjon av egne utslipp, disse har økt siden 1990. I tillegg er landet verdens 7. største eksportør av klimagasser på grunn av vår olje- og gassproduksjon. Norge åpner også sårbare områder i Arktis, til tross for at verden forlengst har funnet mer olje, kull og gass enn hva som kan brukes om vi skal klare å unngå å koke kloden.»

Da Dagsavisen snakket med Kolstø før avreisen til Berlin sammen med kone og barn, sa han at han var beredt til å vise offervilje ved å bli arrestert av politiet. Glattcelle har det likevel ikke blitt noe av i Berlin.

Bæres bort

– Det er blitt gjennomført ekstremt imponerende aksjoner hvor et sted mellom 6.000 og 10.000 deltakere har blokkert blant annet veier og bruer. Politiet har prøvd å rydde vekk de som har deltatt, men det har ikke skjedd ved arrestasjoner. I stedet bærer de vekk folk. Politiet er veldig slitne nå, for de som bæres bort, går bare til et annet sted med en aksjon, hvor de også må bæres bort, forteller Kolstø.

– Hvor lenge blir dere i Berlin?

– Aksjonene slutter søndag og vi drar da.

– Hva har dere oppnådd med disse aksjonene?

– Det har vært mye medieoppmerksomhet om dette. Nå er det opp til politikerne å vurdere om det er verdt det å fortsette som før.