Piknik i Parken – se bildene fra tre dager med festival midt i Oslo

Stor stemning under årets Piknik i Parken, som under avslutningskonserten med Faithless. Mode Steinkjer

Det tre dager lange arrangementet i Sofienbergparken har for alvor etablert seg som et startskudd for festivalsommeren, hvor sommerkjoler skal luftes og gjengen skal ha en siste fest sammen før sommeren sprer dem for alle vinder.

Artistene vet det de også. «Da er festivalsommeren i gang», heter det fra nær annenhver av dem, etter at de har spilt en to tre låter for et publikum som er lydhøre selv for band de kanskje aldri har hørt om. Piknik i Parken har det utgangspunktet, at kjent og ukjent står på scenen om hverandre, fra de, om ikke største, så i hvert fall nest største verdenstjernene, til artister som er helt i startgropa av karrieren.

Les også: Stor konsert med sterke meldinger fra Aurora