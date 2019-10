Mandag vil 29-åringen fra Hof i Vestfold være på plass i Berlin sammen med sin to måneder gamle sønn Leo og kona Karoline Stegmann. Der har Extinction Rebellion på nytt har satt seg fore å lamme en storby. I april gjorde aktivistene det samme i London, blant annet ved å sette seg ned i gatene. Det endte med at det britiske parlamentet erklærte klimakrise i mai. Nå er målet å få tyske politikere til å fatte et lignende vedtak.

– Livsgrunnlaget til sønnen min står på spill. Det er snakk om liv eller død for Leo. Derfor gjør jeg alt jeg kan for i hvert fall å minske effekten av klimakrisen, sier Kolstø.

– Vise offervilje

Han reiser til Berlin med om lag 50 andre aktivister fra ulike deler av Norge.

– Der skal vi være med i blokader, ha en forstyrrende effekt og vise offervilje ved arrestasjoner. I London ble 1.100 arrestert, forteller Kolstø, som er talsperson for Extinction Rebellion i Norge.

– Jeg ble med i Extinction Rebellion i januar. Siden har det vært en veldig vekst i oppslutningen. Det er uttrykk for panikk, og det gjelder absolutt for meg også.

Den panikken gir Kolstø politikerne skylden for.

– Vi i Extinction Rebellion mener at myndighetene ikke forteller sannheten om klimakrisen. Klimakrisen er livstruende og vi har bare rundt elleve år igjen før vi når et vippepunkt. Fra da av vil vi ikke lenger ha noen innflytelse til å stoppe den.

Kolstø henviser til konklusjonene til FNs klimapanel, og stadig mer alvorlige rapporter derfra om jordas framtid. Også den omfattende utryddelsen av arter, er noe som bekymret ham langt inn i sjelen.

– Jeg har hatt økosorg i mange år, sier Kolstø.

«Regjeringens svik»

Når Kolstø drar til Berlin, reiser han også midlertidig fra en bot på 6.000 kroner, som han fikk i Oslo tingrett tirsdag, for å ha aksjonert utenfor Stortinget og Klima- og miljødepartementet tidligere i år. Kolstø ble frifunnet, sammen med andre aktivister fra Extinction Rebellion, for en lignende aksjon utenfor Norges Bank.

– Som «en person med spesielt dårlig økonomi» ble boten redusert fra 30.000 til 6.000 kroner, forteller Kolstø.

– Jeg har ikke mye inntekter fra småbruket jeg bor på i Vestfold, selv om vi dyrker jorda, har bier og andre dyr.

– Det var 17 som var tiltalt. Seks ble fullstendig frifunnet. Flere andre fikk reduserte bøter. Hva tenker du om det?

– Jeg ser på dette som en veldig viktig seier for Extinction Rebellion, svarer Kolstø.

«Vi har aksjonert for å rette oppmerksomheten mot regjeringens svik når det gjelder å beskytte borgernes livsbetingelser mot farlig global oppvarming», skriver Extinction Rebellion i en pressemelding om det samme.

Her omtaler de seg selv ikke som en miljøorganisasjon, men som «en borgerrettsbevegelse».

– Med London-opprøret i april oppnådde vi mer enn miljøbevegelsen de siste 30 årene, ved å presse styresmaktene til å erklære klimakrise, sette ambisiøse klimamål og opprette et borgerråd for klimarettferdighet, sier Kolstø.

– Noen av miljøorganisasjonene tar det ikke alvorlig nok at vi nå er inne i den sjette masseutryddelsen. Det blir for depressivt for dem. De skal ha en optimistisk bevegelse. Det er en feilslått strategi. De må fortelle sannheten, slik at det oppstår panikk. For vi vet at når det blir panikk vil folk også ofre noe.

Kolstø, som har en master i sosialantropologi, regner med at han vil få følge av tusenvis av andre panikkslagne, men likevel ikke handlingslammede aktivister i Berlin.

Aksjoner i 60 byer

Extinction Rebellion forbereder også aksjoner i Paris, New York og om lag 60 andre byer verden over, inkludert London, fra mandag. I sistnevnte by er målsettingen å ramme styresmaktene «ved at 12 sentrale mål skal paralyseres i én uke».

Aktivistene fra Norge slår følge med aktivister fra hele Norden ned til Berlin.

– Jeg regner med å bli i Berlin i én uke, forteller Kolstø.

– Jo lenger vi aksjonerer, jo større blir sjansen for at myndighetene der kommer oss i møte. For når veier og områder blokkeres og lammes, begynner myndighetene å telle penger og hvor mye dette koster dem.

– Hva ønsker dere å oppnå?

– At politikerne skal begynne å fortelle oss sannheten om klimakrisen, at de begynner å handle i tråd med denne sannheten, og at det opprettes borgerråd som kan komme med råd og forslag som kan implementeres i klimapolitikken som føres, svarer Kolstø.

– FNs klimapanel har sagt at det nå kreves handling som vi ikke har sett maken til, men jeg kan ikke ta ansvaret for utslippene fra olje og gass. Klimakrisen er ikke vårt kollektive ansvar. Det er myndighetene som nå må ta ansvar.