Spekkhogger som sørget 17 dager over sin døde kalv er blitt mor igjen

I 2018 ble spekkhoggeren Tahlequah, kalt J35 av forskere, verdenskjent. Hun fødte en kalv som døde bare timer etterpå. Moren svømte da rundt med sin døde kalv i 17 dager.

Hun bar avkommet på nesen og sørget for at kalven ikke skulle synke, i hva forskerne mener er en form for sørging.

Tahlequah bar sin døde kalv på nesen i 17 dager. FOTO: Skjermdump YouTube

Forskere tror at moren holdt kalven over vann i håp om at den skulle ta et åndedrag. Etter 17 dager med sørging måtte mor gi opp og slapp kalven som sank til bunns.

Nå er Tahlequah blitt mor igjen, melder CNN.

Ny kalv

Både mor og kalv er i god form, kan forskerne melde. De er blitt observert sammen med sin flokk i havet utenfor den amerikanske delstaten Washington.

«Hun var fremdeles i stand til å produsere en levende kalv etter omtrent atten måneders svangerskap! Hurra! Den nye kalven hennes virket sunn, og svømte ved siden av moren sin på dens andre dag ute på åpent hav», heter det i en uttalelse fra Whale Research Center som arbeider med å bevare spekkhoggere.

To dager gammel

Forskere mener kalven ble født 4. september fordi ryggfinnen var stående da den ble oppdaget, en utvikling som skjer omtrent to dager etter fødselen fordi den er foldet i livmoren.

Med fødselen av J57 er den truede spekkhoggerbestanden i den såkalte South-Resident-bestanden nå 73, ifølge Whale Research Center.

