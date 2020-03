Leger Uten Grenser Norge sendte tidligere denne måneden et brev til regjeringen med en innstendig bønn om å evakuere alvorlig syke barn fra den overfylte flyktningleiren Moria på den greske øyen Lesvos. Her er 20.000 mennesker stuet sammen på et område beregnet på 3.000.

Flere av barna som oppholder seg i Moria står i fare for å dø, advarer organisasjonen i brevet som er adressert til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H), statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H).

«Disse barna trenger tilgang på adekvat helsehjelp for å unngå at tilstanden deres forverres ytterligere. Blir de værende i Moria-leiren kan det føre til alvorlige komplikasjoner, uopprettelig skade eller i verste fall død.

Sårbare for smitte

Nå er situasjonen gått fra vondt til verre for titusenvis av flyktningene som oppholder seg i og rundt flyktningleirene på de greske øyene. Utbruddet av korona-pandemien gjør at allerede sårbare mennesker blir enda mer utsatt for smitte og sykdom, ifølge Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser Norge.

Karine Nordstrand i Leger Uten Grenser Norge er alvorlig bekymret for de sårbare og syke barna som bor i Moria-leiren på Lesvos. Foto: Leger uten Grenser

Det gjelder ikke bare de syke barna, men også andre risikogrupper som eldre og kronisk syke voksne. Disse må evakueres fra de stappfulle flyktningleirene så fort som mulig, mener hun.

Det haster, sier Nordstrand.

– Vi må for all del jobbe for å unngå et utbrudd i leirene på de greske øyene, da det vil kunne få katastrofale konsekvenser. Menneskene er sårbare og lever tett i uhygieniske forhold med liten mulighet til å beskytte seg mot viruset, og tilgangen på helsehjelp er svært begrenset, sier Nordstrand til Dagsavisen.

En mann holder barnet sitt i en provisorisk bosetting utenfor Moria-leiren på Lesvos. Foto: NTB Scanpix

107 kronisk syke barn

Leger Uten Grenser har et barnehelsesenter på Lesvos som ifølge Nordstrand tar seg av 107 barn med kroniske og dels kompliserte tilstander, som epilepsi og andre nevrologiske tilstander, astma, brannskader, hjertesykdom, diabetes, og medfødte misdannelser. 32 av disse barna har potensielt livstruende tilstander.

I snitt får Leger Uten Grenser inn ett nytt barn med en kronisk og komplisert helsetilstand hver eneste dag, forteller Nordstrand.

– Hvis koronaepidemien brer om seg i leirene, vil presset på de allerede svært begrensede helsetjenestene man har øke ytterligere, og behandlingstilbudet for de sårbare barna bli enda dårligere. Hva gjelder de som tilhører korona-risikogruppene, så er det selvsagt viktig at de evakueres så fort som mulig, før smitten er etablert i leirene.

Dagsavisen har vært i kontakt med Utenrikdsdepartementet, som ikke hadde anledning til å kommentere denne saken tirsdag.

8.000 må dele på to leger

Andrea Contenta bekrefter det dystre bildet Leger Uten Grenser Norge tegner av forholdene på de greske øyene.

Han er hjelpearbeider for Leger Uten Grenser og jobber for tiden med å dele ut rent vann og sette opp toaletter og dusjer til flyktningene som holder til i leiren på øya Samos, sør for Lesvos. Leiren er beregnet for rundt 650 mennesker. Nå bor det 8.000 her.

– Situasjonen er forferdelig, sier Contenta til Dagsavisen.

– Folk i flyktningleirene er redde. De spør om vi kan innføre rutiner for å holde avstand til hverandre og for håndvask, sier han.

Andrea Contenta er hjelpearbeider for MSF på den greske øyen Samos. Han melder om forferdelige forhold i flyktningleiren. Foto: Privat

Greske myndigheter bestemte tirsdag at alle besøk til flyktningleirene på de greske øyene er innstilt på grunn av koronaviruset. Alle nye som ankommer undersøkes, og alle fasiliteter skal desinfiseres jevnlig, skriver NTB.

For å hindre spredning av koronaviruset settes det også opp isolasjonsposter for mulige smittede.

Contenta forteller om en krevende helsesituasjonen i flyktningleiren på Samos.

Hittil har 8.000 mennesker vært nødt til å dele på et par leger sendt ut av greske myndigheter, ifølge Contenta. Ingen får dra over til fastlandet, og HIV-pasienter og andre med behov for særskilt medisinsk behandling får ikke hjelpen de trenger, forteller han.

– Du kan bare forestille deg hvordan dusjene og toalettene ser ut, sier Contenta på telefon fra flyktningleiren.

– Ikke telt som trengs nå

SV og Rødt fremmet i begynnelsen av mars hvert sitt forslag for Stortinget om å hente flyktninger fra Hellas til Norge. Justisminister Monica Mæland (H) har tidligere avvist at dette er aktuelt.

I stedet bidrar Norge med dokumentkontroll og identifisering av dem som kommer til Hellas, i tillegg til å sende køyesenger, madrasser og telt, sa Mæland til NTB tidligere denne måneden.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) har tidligere avvist at Norge vil ta imot flyktninger fra Hellas. Her er hun under EUs ekstraordinære justis- og innenriksministermøte i Brussel i begynnelsen av mars. Foto: NTB Scanpix

– Det er ikke madrasser og telt flyktningbarna trenger nå. De trenger akutt helsehjelp. Derfor må Norge og andre land legge press på greske myndigheter slik at de endrer politikken sin, sier Contenta.

Digitalt toppmøte

Flyktningkrisen på den gresk-tyrkiske grensen var temaet da Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands statsminister Angela Merkel og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan holdt et digitalt toppmøte tirsdag denne uken.

Titusener har forsøkt å ta seg over til Hellas etter at Erdogan åpnet grensa på tyrkisk side for flyktninger som ønsker seg til Europa.

F.v. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel diskuterte flyktningkrisen på den gresk-tyrkiske grensen tirsdag. Toppmøtet ble holdt digitalt på grunn av koronaviruset. Her er de samlet ved en tidligere anledning. Foto: NTB Scanpix

Tyrkia har blitt anklaget for å bruke flyktningene i et spill for å få mer europeisk støtte til sin militæroperasjon i Idlib i Syria.

EU har samtidig blitt anklaget for ikke å ha tatt nok ansvar for flyktningkrisen og for å ha brutt både humanitære prinsipper og menneskerettigheter for å beskytte egne grenser.

Ber Norge gå foran

I en slik situasjon er det viktig at Norge går foran og tar ansvar, mener Nordstrand i Leger Uten Grenser Norge.

I brevet til regjeringen foreslår Leger Uten Grenser at myndighetene tar imot noen av de syke barna fra Moria-leiren og tilbyr dem helsehjelp i Norge. Korona-pandemien kompliserer en slik løsning, vedgår Nordstrand. Men det fritar ikke regjeringen fra alt ansvar, mener hun.

– En løsning kan være at de evakueres til et annet EU-land, eller Norge, og settes i karantene. Eventuelt kan man i første omgang evakuere til det greske fastlandet og så videre til et annet land hvor de kan settes i karantene, sier Nordstrand.

Nordstrand frykter at enkelte av disse ikke vil få den helsehjelpen de trenger dersom de fraktes til det greske fastlandet.

– Tilgangen til helsehjelp er riktignok noe bedre på det greske fastlandet enn på øyene, men for noen vil det fortsatt ikke være nok, og det er heller ingen garanti for at de får helsehjelpen de trenger selv om de evakueres dit, sier Nordstrand.