Det er den prekære situasjonen på grensen mellom Hellas og Tyrkia og de overfylte flyktningleirene på de greske øyene som er utgangspunktet for forslaget Rødt tirsdag legger fram for Stortinget.

I forslaget ber Rødt om at regjeringen tilbyr Hellas å ta imot enslige, mindreårige asylsøkere og barnefamilier fra disse leirene.

– Norge må stille seg solidarisk med Hellas, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han viser til at situasjonen i Hellas var kritisk allerede før Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i forrige uke gjorde det klart at tyrkiske myndigheter ikke lenger vil hindre folk i å krysse grensen mellom de to nabolandene. Siden da har titusener forsøkt å ta seg over til EU, hovedsakelig via Hellas.

– Det er helt avgjørende at flere land er med og deler på ansvaret for mennesker på flukt, sier Moxnes.

Vil ikke ut med tall

Leger uten grenser anslår at rundt 42.000 personer er strandet på de greske øyene.

I Moria-leiren på Lesvos, som er Europas største flyktningleir, betegnes situasjonen som kritisk av FN. Her bor det 20.000 mennesker på et område som er dimensjonert for 3.000. Rundt 7.000 av dem som bor i eller rundt leiren, er barn, ifølge Leger uten grenser.

Rødt-lederen vil ikke svare på hvor mange av disse Norge bør ta imot, men de kommer på toppen av de 3.000 kvoteflyktningene Norge allerede har forpliktet seg til å ønske velkommen.

– Vi må først få gjennomslag for prinsippet om at Norge skal ta imot flere. Begynner vi å legge fram tall, går rullegardina fort ned hos de andre partiene.

Han skisserer en slags dugnadsløsning hvor de kommunene som har signalisert at de ønsker det, i første omgang får tillatelse til å ta imot flyktninger fra Hellas. Hittil har både Stavanger og Trondheim fattet vedtak på at de er villige til å ta imot mindreårige flyktninger.

Nå er det opp til regjeringen å ta initiativ til en kartlegging av hvilke andre kommuner som kunne tenke seg det samme, mener Moxnes.

Klare til å ta imot mange

Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger, har for lengst gjort det klart at byen vil stille opp.

– Vi har foreløpig ikke gjort konkrete beregninger på antall, men kommunedirektøren har forsikret ordføreren om at det er god kapasitet og nok kompetanse på området til å ta imot et større antall, sier Nordtun til Dagsavisen.

– Dette handler om vårt ansvar som mennesker. Stavanger ønsker å bidra i en fortvilet situasjon som forårsaker stor lidelse, og ta vårt ansvar i saker som omhandler internasjonal solidaritet og grunnleggende menneskerettigheter.

Hun mener regjeringen nå må svare positivt på henvendelsene fra Hellas. Stavanger Aftenblad har skrevet at greske myndigheter i et brev til daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp), ba Norge ta imot 150 ungdommer. Kallmyr avslo og viste til at norske myndigheter hjelper Hellas med å styrke landets asylsystem med penger og personell.

– Stavanger kommune mener Norge bør være med i en felles europeisk innsats for å hjelpe situasjonen i Moria, sier ordfører Nordtun.

Trondheim kommune har i likhet med Stavanger sagt at de er villige til å ta imot mindreårige flyktninger fra Hellas.

Varaordfører Mona Berger (SV) sier til Dagsavisen at hun mener Trondheim og Stavanger alene har kapasitet til å ta imot 150 mindreårige flyktninger.

– Vi har gjort det før og kan gjøre det igjen, sier Berger.

Hun viser til at Trondheim kommune tidligere har tatt imot godt over 100 mindreårige flyktninger i løpet av et år.

Ifølge varaordføreren er det mange i Trondheim som er opptatt av flyktningenes situasjon i Moria-leiren på Lesvos. Hun forteller at det er mange som har reist ned dit, både politikere og folk som har engasjert seg i ulike organisasjoner.

– Vi må ta innover oss at det er et stort engasjement i befolkningen. Vi synes det er forferdelig å se på situasjonen der nede og har lyst til å gjøre noe og ta et solidarisk ansvar. Det er frustrerende at regjeringen ikke gir oss lov til det. Vi har både kapasitet og kompetanse til å gjøre jobben, sier Berger.

Felles europeisk løsning

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har i et skriftlig svar til Arbeiderpartiets Tuva Moflag vist til at regjeringen allerede bidrar til å styrke det greske mottaksapparatet og asylsystemet gjennom EØS-midlene og at norske myndigheter avventer en felles europeisk løsning på den greske flyktningkrisen.

Det holder ikke, mener Moxnes. Ifølge Rødt-lederen har ikke greske asylmyndigheter kapasitet til å gi en reell behandling av asylsøknadene til flyktningene som oppholder seg i landet.

– Det kan vi gi dem på norsk jord. De som har krav på beskyttelse, skal få det.

For å få til dette, foreslår Rødt at regjeringen benytter seg av unntaksregelen i den såkalte Dublin-forordningen, som Norge har sluttet seg til. Denne forordningen gir EU-land mulighet til å sende asylsøkere tilbake til det første EU-landet personen kom til. Ved å bruke denne unntaksregelen, unngår Norge å sende asylsøkere fra Hellas tilbake dit.

– Slik det er i dag, prøver Norge å prakke flest mulig på Hellas som har et fullstendig overbelastet asylsystem. Det er helt uforsvarlig.

Moxnes vedgår at Norge risikerer å ta imot asylsøkere som ikke har krav på beskyttelse, men mener det er verdt prisen.

– Det er dyrt å hjelpe folk på flukt. Spørsmålet er om Norge skal avlaste det landet som tar hele støyten for flyktningkrisen eller ikke. I påvente av en europeisk løsning, må vi gå foran.

Han har forhåpninger om at både SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil stille seg bak firepunktsforslaget, som altså legges fram for Stortinget tirsdag.

– Jeg tror flere ser at situasjonen i Hellas nå er på bristepunktet og håper det vil ha noe å si.