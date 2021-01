– Det er helt absurde bilder, sier Sigrid Rege Gårdsvoll til Dagsavisen.

Hun er kommentator for AmerikanskPolitikk.no, og hadde gjort seg klar for å se kveldens avstemning i kongressen på TV. I stedet ble det opptøyer og demonstranter inne i kongressbygningen i Washington DC som tok oppmerksomheten.

– Folk knuser vinduer og tar seg inn i bygningen. Det er helt sprøtt. Helt vilt, sier hun.

Det er bekreftede meldinger om at demonstranter har tatt seg inn i bygningen. Det har vært vold mellom demonstanter og politi, og det er også rapportert om at minst en person skal ha blitt skutt.

– Er dette et statskupp?

– Det er terrorisme. De tar seg inn i parlamentsbygningen og skremmer medlemmer av nasjonalforsamlingen så de blir evakuert. Men sjøloppfattelsen er nok at de skal inn og sikre at ting blir gjennomført på det de oppfatter som rett måte, sier Rege Gårdsvoll.

Militante Trump-støttespillere

– Hvem er demonstrantene?

– Det er veldig militante støttespillere av president Trump, som mener at demokratene foretar et statskupp, og at valget som nå godkjennes har vært ulovlig gjennomført. Det er helt klart elementer av Proud Boys, men vi vet ikke helt hvilke andre grupper som deltar, sier hun.

– Hva tenker du om politiets reaksjon?

– Det er åpenbart at hvis disse folkene hadde vært svarte eller brune, så hadde politiet vært ute med sjokkgranater og tåregass for lenge siden. Samtidig var det nok ikke politioppbud i den skalaen som en kanskje kunne forvente. De hadde ikke det styrkeforholdet de hadde tenkt seg på forhånd.

Må gjennomsøke hver centimeter

Bilder på TV og i sosiale medier viser at demonstranter har tatt seg inn i bygningen. Det har kommet ut bilder med demonstranter som vandrer rundt i gangene i Kongressen, men også inne på politikerkontorer.

– Hva skjer nå med godkjennelsen av valgresultatet? Kan det tas i morra i stedet?

–Ja, det kan det. Men det må være på plass før den tyvende januar, det er alt vi vet om tidsplanen nå.

– Hva skjer videre nå utover kvelden?

– Jeg kan ikke tenke meg at de får klarert bygningen i dag så de kan fortsette. Resten av dagen, amerikansk tid, går nok til å roe ned, få disse folka ut, og gjennomsøke bygningen. Så får vi håpe at det vil skje fredelig.

– De må jo gjennosøke hver centimeter av bygningen før secret service vil slippe visepresidenten inn igjen. Dette er en genuint traumatisk situasjon for de som har stått oppe i det. Så det er mye å ta tak i, sier Rege Gårdsvoll.