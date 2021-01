CNN-profil: – Dette landet er på et mørkt og farlig sted akkurat nå

Den profilerte CNN-ankeren Anderson Cooper langer ut mot president Donald Trump etter Washington Posts publisering av telefonsamtalen mellom Trump og Georgias øverste valgansvarlige, republikaneren Brad Raffensperger.

– Dette landet er på et mørkt og farlig sted akkurat nå, sier Cooper i en lengre monolog på CNN (se klippet lenger ned i saken).

I samtalen forsøker Trump å presse Raffensperger til å «finne» flere stemmer i Trumps favør etter presidentvalget.

– Hør her. Alt jeg vil er dette: Jeg vil bare finne 11.780 stemmer, noe som er én mer enn vi har. Fordi vi vant delstaten, sier Trump til Raffensperger i den etter hvert svært omtalte telefonsamtalen.

– Selvkontrollen til en kjøleskapsmagnet

– Presidenten i USA har, gjennom en teipet telefonsamtale, blitt avslørt for å ha forsøkt å stjele valget. På samme tid har du republikanske lovgivere som dekker for ham, og som selv lanserer sitt eget opprør, der de prøver å ugyldiggjøre stemmene til flere titall millioner amerikanere, sier Cooper.

Cooper poengterer at Raffensperger angivelig ikke hadde tenkt til å frigi opptaket med mindre han ble angrepet av Trump eller hvis Trump kom til å gi en feil fremstilling av telefonsamtalen.

– Og gjett hva som hendte. Fordi presidenten har selvkontrollen til en kjøleskapsmagnet, så angrep han Raffensperger, og så kom teipen ut. Er dette den store forhandleren? Er dette den store avtalemakeren? Er dette «The Art of the Deal»? Dette er en skremt bølle som er trengt opp i et hjørne, som han desperat prøver å komme ut av, sier Cooper.

Cooper gir følgende beskrivelse av Raffenspergers forsøk på å forklare for Trump at han tar feil.

– Det er som å snakke til et barn.

Kongressen skal samle seg 6. januar for å bekrefte Bidens valgseier. Ted Cruz og ti andre republikanske senatorer har opplyst at de vil stemme mot valgdelegater fra enkelte delstater, med mindre Kongressen utnevner en kommisjon som skal utføre en hasterevisjon av valgresultatet, skriver NTB.

Anderson Cooper viser til at de ti gjenlevende tidligere forsvarsministrene i USA, hvorav to ble utnevnt av Trump, har offentlig advart forsvarsledelsen mot å delta i noen form for politiske handlinger som undergraver valgresultatet.

– At de i det hele tatt ser det nødvendig å komme med en slik advarsel, er en klar beskjed i seg selv, sier Cooper.

Senatsvalg i Georgia

Georgia er i begivenhetens sentrum om dagen. Denne uka er det annen runde i senatsvalgene i delstaten. Med seier i begge valgene i Georgia vil Demokratene få et knappest mulig flertall i Senatet. Den nasjonale oppmerksomheten, og pengebruken i valgkampen, har derfor vært langt større denne gangen enn det som er vanlig ved denne typen oppgjør, skriver NTB.

– Georgia, hele nasjonen ser mot dere. Makten ligger bokstavelig talt i deres hender, sa Biden på et valgkampmøte i Atlanta mandag.

– Gjentok anklager om valgfusk

– Mye står på spill i dette valget, sa avtroppende president Donald Trump da han mandag deltok på et valgkampmøte i byen Dalton i Georgia.

Presidenten brukte mye av sin tale på å klage på utfallet av presidentvalget i november. Nok en gang gjentok han udokumenterte anklager om valgfusk og påstander og at det egentlig var han som vant valget.

– Biden skal ikke få ta Det hvite hus, ropte Trump til en jublende folkemengde, til tross for at presidentvalget for lengst er avgjort.

Lite oppmøte

Ved valgbodene i hele Georgia tirsdag kveld norsk tid er det lite oppmøte, ifølge Jordan Fuchs, som er en av de øverste valgfunksjonærene i delstaten.

Det er så godt som ingen køer ved valgstasjoner i hele delstaten, og velgere må bare vente rundt fem minutter for å avgi stemme, sier Fuchs.

Over 3 millioner mennesker avga forhåndsstemme før valgdagen tirsdag, og det kan også ha hatt effekt på det fysiske oppmøtet, skriver NTB.

