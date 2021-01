Det republikanske kongressmedlemmet Adam Kinzinger skriver på Twitter at dette er et kuppforsøk etter at Kongressen ble stengt ned.

Kinzinger er representant fra Illinois.

– Dette er et kuppforsøk, skriver han kort på Twitter.

Godkjennelsen av valgresultatet i Kongressen er foreløpig stoppet, og Kongressen er stengt ned. Demonstranter har tatt seg inn i bygningen, og folk klatrer på veggene til bygningen.

Direktebilder fra stedet viser at mange demonstranter har fylt opp trappen utenfor bygningen.

Årsaken til nedstengingen er en ekstern sikkerhetstrussel. Demonstranter har forsøkt å storme bygningen, ifølge flere medier.

Ifølge flere amerikanske medier har folk klart å ta seg inn i Kongressen. Samlingen i Kongressen ble plutselig avbrutt, og godkjennelsesprosessen av valgresultatet ble stanset.

Demonstranter har brutt seg gjennom barrikader på baksiden av Capitol-bygningen i Washington. Politiet har avfyrt pepperspray mot demonstrantene for å holde dem tilbake, ifølge nyhetsbyrået AP.

En video på Twitter , lagt ut av en Washington Post-journalist, viser mange personer som beveger seg forbi barrikadene mens det blir ropt «USA, USA».

En mistenkelig pakke er også funnet i området, ifølge politiet på Capitol Hill.

To bygninger, James Maddison Memorial Building som huser Kongressbiblioteket, og Cannon House Office Building, er blitt evakuert. Ansatte ved Kongressen ble bedt av politiet om å forlate bygningen.

Tusenvis av personer har møtt opp for å vise støtte til president Donald Trump og protestere mot valgresultatet. Under en tale foran Det hvite hus sa Trump at han aldri vil gi seg eller erklære valgnederlag.

