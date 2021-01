Warnock ble kåret til vinner onsdag morgen norsk tid, og onsdag kveld ble Ossoff utropt til vinner av både AP, NBC og CBS.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til senatsvalgene i Georgia. De bestemmer hvor bratt motbakke Biden må gå i Kongressen for å få gjennomført sine valgløfter.

Han trengte seier i begge valgene for å få et knappest mulig flertall i Senatet, 50–50. Påtroppende visepresident Kamala Harris vil da ha den avgjørende dobbeltstemmen som gir demokratene flertall. Fra før har Demokratene flertall i det andre kammeret i Kongressen, Representantenes hus.

Omfattende valgkampvirksomhet

Lovendringer og budsjetter må godkjennes både av Representantenes hus og Senatet for å tre i kraft. Senatet må i tillegg godkjenne utnevnelser av ministre, dommere og en rekke andre viktige offentlige tjenestepersoner.

Mange lovendringer krever 60 stemmer eller mer i Senatet. Det vil dermed uansett bli vanskelig for Biden å få gjennomført sine mest ambisiøse planer om nye klimatiltak, styrket offentlig helsetilbud, reform av innvandringspolitikken og økonomisk gjenreisning etter koronapandemien.

I forkant har både Joe Biden og Donald Trump drevet omfattende valgkampvirksomhet i delstaten. Biden har drevet valgkamp for de to demokratene Raphael Warnock og Jon Ossoff, mens Trump og visepresident Mike Pence har støttet de republikanske senatorene Kelly Loeffler og David Perdue.

Flere hundre millioner dollar er blitt brukt på senatsvalget. Trump og Biden har begge tatt flere turer til delstaten mens koronapandemien herjer i landet.

Mange forhåndsstemmer

Ingen av kandidatene fikk mer enn 50 prosent av stemmene i kongressvalget som ble holdt samtidig med presidentvalget 3. november. Det er grunnen til at det ble avholdt nye valgomganger i Georgia.

Over 3 millioner mennesker avga forhåndsstemme før valgdagen tirsdag, noe som er ny rekord i Georgia. Det var derfor ventet at det kunne gå flere dager før de endelige resultatene var klare.

Påtroppende president Joe Biden vant delstatens 16 valgmenn under presidentvalget i november, til tross for at Georgia tradisjonelt har vært en republikanske delstat.

Biden vant med 303 valgmenn mot 232. Trump har brukt tiden etter valget på å komme med udokumenterte anklager om valgfusk. Trump påstår at det egentlig var han som vant valget. Trump og støttespillere har gått til en rekke søksmål for å få omgjort valgresultatet, men har tapt så godt som alle på grunn av manglende bevis.

