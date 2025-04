Katt på frifot skapte oppstyr i Det hvite hus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På selveste langfredag klarte Sophie å snike seg inn på den strengt bevoktede North Lawn utenfor Det hvite hus, men påskevisitten gikk ikke ubemerket hen.

Journalister fikk øye på den grå, grønnøyde katten, og dokumenterte hennes ferd på den verdensberømte tomten.

En kort stund havnet Sophie til og med på det berømte presserommet i Det hvite hus, der journalister vanligvis stiller spørsmål til Karoline Leavitt, talskvinne for USAs president Donald Trump.

I et innlegg på X delte en reporter nyheten om den uvanlige gjesten og forklarte at Sophie hadde på seg et halsbånd og muligens en Airtag, en liten sporingsenhet som gjør det mulig å lokalisere gjenstander eller kjæledyr gjennom en smarttelefon.

I en video ser man en journalist bære Sophie og spøke om at halsbåndet «kunne ha en slags lytteenhet». Sophie ble omsider gjenforent med eieren sin.

Området rundt Det hvite hus er et av de mest bevoktede i verden, og sikkerhetstjenesten Secret Service overvåker alle bevegelser, kameraer og adgangsporter døgnet rundt.

Nylig klarte imidlertid også et lite barn å komme seg inn: Gutten snek seg tilsynelatende ubemerket inn gjennom et gjerde, før han kort tid senere ble returnert til foreldrene sine av sikkerhetsvaktene.

