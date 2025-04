Ukraina og USA nærmer seg mineralavtale

Det opplyste Julija Svyrydenko, Ukrainas første visestatsminister og økonomiminister, torsdag.

– Vi er glade for å kunngjøre undertegningen sammen med våre amerikanske partnere av et memorandum som baner vei for en økonomisk partnerskapsavtale og opprettelsen av et investeringsfond for gjenoppbygging av Ukraina, uttalte hun.

USAs president Donald Trump sa samme dag at avtalen om mineraler kan bli signert torsdag neste uke.

– Vi har en mineralavtale som jeg tror skal signeres torsdag. Neste torsdag. Snart. Og jeg antar at de vil oppfylle den avtalen. Så vi skal se. Men vi har en avtale, sa Trump til journalister i Det hvite hus.

Partene skulle ha inngått en mineralavtale for flere uker siden, men et møte mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus i februar endte så dårlig at partene gikk hver til sitt.

Trump ønsker at en slik avtale, som skal gi USA utbetalinger fra overskudd på ukrainsk utvinning av ressurser og sjeldne mineraler, som kompensasjon for militærhjelp som hans forgjenger Joe Biden ga Ukraina.

