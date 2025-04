USA truer med å trekke seg fra arbeidet med våpenhvile i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rubio sa dette i Paris fredag, etter å ha møtt europeiske og ukrainske topper.

Han opplyser at president Donald Trump fortsatt er innstilt i å få til en våpenhvile, men at det er mange andre prioriterte saker rundt om i verden – og at Trump vil gå videre dersom det ikke er tegn til fremgang.

Snakker om dager

– Vi kommer ikke til å fortsette med dette forsøket i uker og måneder. Så vi må bestemme veldig raskt nå – og jeg snakker om dager – hvorvidt dette er gjennomførbart i de neste ukene, sier Rubio.

– Hvis det ikke er mulig, hvis vi står så langt fra hverandre at dette ikke kommer til å skje, tror jeg presidenten sannsynligvis er på et punkt hvor han kommer til å si at vi avslutter, fortsetter han.

Ifølge Bloomberg har USA presentert et forslag til sine allierte som skisserer betingelsene for å avslutte kampene og for å lette på sanksjonene mot Russland dersom det oppnås varig fred.

Mener Europa kan bidra

Samtidig sier den amerikanske utenriksministeren at Storbritannia, Frankrike og Tyskland kan bidra.

– Jeg tror at Storbritannia og Frankrike og Tyskland kan hjelpe oss med å få fortgang i dette og bringe det nærmere en løsning. Jeg synes de var svært hjelpsomme og konstruktive med sine ideer, sier Rubio.

Det har ikke kommet noen umiddelbare reaksjoner fra myndighetene i Frankrike, Storbritannia, Tyskland eller Ukraina etter Rubios uttalelser.

Kilder: Frustrasjon over Russland

Tre europeiske diplomatkilder forteller imidlertid til nyhetsbyrået Reuters at Rubios utsagn gjenspeiler økende frustrasjon i Det hvite hus over russisk umedgjørlighet.

Kreml-talsmann Dmitry Peskov sier i en kommentar at det har vært framgang mot en fredsavtale, men at kontakten med USA er vanskelig.

Han understreker samtidig at myndighetene i Russland er åpne for dialog med USA.

Optimistisk Vance

Rubios regjeringskollega, visepresident J.D. Vance ser ut til å ha større tro på en løsning enn utenriksministeren.

– Siden det pågår forhandlinger, vil ikke jeg foregripe dem, men vi er optimistiske med tanke på forhåpentligvis å kunne avslutte denne krigen, denne veldig brutale krigen, sa Vance da han møtte Italias statsminister Giorgia Meloni i Roma fredag.

Visepresidenten gikk ikke noe nærmere inn på hva han legger i denne optimismen.

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)

Les også: – Folk tror du er hjerneskadd når du er litt annerledes i ansiktet

Les også: Derfor har Elon Musk så mange barn