FN: Voldtekt brukes som våpen i krigen i Sudan

– Vi har sett en økning på 288 prosent i etterspørselen etter livreddende støtte til overlevende av voldtekt og seksuell vold. Vi begynner å se systematisk bruk av voldtekt og seksuell vold som et våpen i krigen, sier Anna Mutavati, regional direktør i FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women).

– Kvinners kropper har blitt en egen slagmark, sier hun videre, uten å presisere hvilken av partene i krigen som står bak.

Krigen mellom Sudans regjeringshær og RSF-militsen brøt ut i april for to år siden og knuste håpet om en overgang til sivilt styre. Konflikten har siden fordrevet millioner av mennesker og fått brutale konsekvenser for regioner som Darfur, der RSF kjemper for å opprettholde sin høyborg mens hæren rykker fram i Khartoum.

– Dette er kun toppen av isfjellet, advarer Mutavati, som sier at mange voldtektsofre ikke tør å stå fram fordi de opplever så mye skam.

FN-eksperter avdekket i fjor «svimlende» nivåer av seksuelle overgrep i Sudan, deriblant tilfeller av barnevoldtekter. Flertallet av overgrepene som er kjent, ble begått av RSF og dets allierte, ifølge FN-ekspertene, som bemerket at det var vanskeligere å få tilgang og rapportere fra områder kontrollert av hæren.

En representant for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) forteller at han har møtt kvinner i Khartoum som fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep foran sine sårede ektemenn og skrikende barn.

– Det er første gang i mitt liv at jeg har sett kvinner som har blitt misbrukt i så stor grad, sier lederen for IOMs virksomhet i Sudan, Mohamed Refaat.

